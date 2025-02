Sonia Bruganelli ha recentemente festeggiato il suo 51° compleanno, ma anziché organizzare una grande celebrazione, ha scelto una cena intima con l'ex marito Paolo Bonolis e alcuni amici. Tra i presenti c’erano anche l'amministratore delegato di Mediaset Premium, Marco Leonardi, e la sua compagna Francesca. È stata una serata semplice, che Bruganelli immaginava più facile da affrontare: "Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così".

Un rapporto che va oltre la separazione

Bruganelli ha più volte ribadito di avere un ottimo rapporto con Bonolis, nonostante la separazione avvenuta quasi due anni fa.

"Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così. A parte il momento iniziale che ha vissuto Paolo, c'è stata una consapevolezza anche di come si possa persino essere dei genitori migliori" ha confessato. La loro intesa non si è mai davvero spezzata, tanto che l'imprenditrice ha spiegato come il supporto dei figli abbia giocato un ruolo fondamentale nella gestione della nuova dinamica familiare: "Sono lucidi, ragionano e non ci permettono di ricattarci emotivamente".

La cena tra Bruganelli e Bonolis si è conclusa senza alcun imbarazzo: lei è rientrata insieme all'ex marito, suo vicino di casa.

L'attuale relazione con Angelo Madonia

La sera prima del compleanno, Bruganelli aveva condiviso una cena più intima con il suo attuale compagno, il ballerino Angelo Madonia.

La relazione tra i due prosegue in modo sereno, e Madonia stesso ha parlato del rapporto tra la compagna e Bonolis, affermando di non percepire la presenza dell'ex marito come un ostacolo: "Non lo vedo come un fantasma, ho pieno rispetto per lui".

Un equilibrio difficile, ma possibile

Sonia Bruganelli ha svelato di aver tradito Bonolis in passato, confessandolo direttamente a lui, senza che ciò pregiudicasse la loro relazione: "Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia nulla di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, formativo e costruttivo.

Nonostante le stupidaggini che si dicono in giro, non ci siamo mai feriti davvero. Superato il primo periodo, che è stato triste per entrambi, abbiamo trovato un nuovo equilibrio".

Gestire una separazione mantenendo un rapporto positivo non è sempre facile, ma i due sembrano aver trovato una formula vincente: "Ci guardiamo e non abbiamo più nulla da chiederci.

Sappiamo chi siamo stati l'uno per l'altra e cosa continuiamo a rappresentare per i nostri figli" ha dichiarato Bruganelli. Bonolis dal canto suo ha sempre mantenuto una posizione di rispetto e maturità, dimostrando come l'affetto possa persistere anche dopo la fine di un matrimonio.