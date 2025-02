Brutte notizie per Eleni Schwarzbach che, nelle puntate della soap tv Tempesta d'amore in onda su Rete 4 dal 17 al 21 febbraio, perderà il bambino che aspetta da Julian. La ragazza, dopo essersi sentirà maschio, scoprirà di avere una gravidanza extrauterina: l'intervento a cui verrà sottoposta salverà lei ma non la creatura che porta in grembo. Intanto Robert capirà che la relazione con Nicole non ha futuro e quindi deciderà di cambiare vita, lasciando la Germania per trasferirsi in Italia.

Eleni viene operata d'urgenza ma perde il bambino

Eleni e Julian parteciperanno con ansia al momento della prima ecologia del loro bambino e saranno impegnati anche con l'organizzazione delle loro nozze.

Tutto sembra filare liscio sono al momento in cui Eleni si sentirà male e collasserà in preda a fortissimi dolori. Trasportata in ospedale, Eleni scoprirà di avere una gravidanza extrauterina che le ha procurato la rottura di una tuba. La giovane Schwarzbach verrà operata d'urgenza e riuscirà a salvarsi ma, purtroppo, perderà il bambino.

Intanto Helene non riuscirà a comprendere il motivo per il quale Werner le sconsiglierà di tornare in Africa da André. Alla fine Werner e Robert saranno costretti a dirle la verità e così Helene scoprirà che André la tradisce. Lei sarà sconvolta, soprattutto quando capirà che la relazione dell'uomo con un'altra dura da molto tempo.

Robert chiude con Nicole e si trasferisce in Italia

La situazione sentimentale di Nicole sarà sempre più nel caos. La donna faticherà Nicole a credere che Michael possa innamorarsi di lei. Tuttavia, inizierà a vederlo con occhi diversi quando noterà il suo sguardo amoroso. Nel frattempo anche Robert tenterà di riconciliarsi con Nicole.

L'uomo rifiuterà un'allettante offerta di lavoro giunta dall'Italia, proprio per allontanarsi da Nicole. Quest'ultima sarà sorpresa commossa da questa decisione è sembrerà che tra i due ci sia un riavvicinamento.

Robert chiederà poi a Nicole di andare a vivere insieme a lui in un appartamento che si sarà appena liberato sopra il Café Liebling.

La donna, dopo qualche titubanza, rifiuterà l'offerta e Robert a questo punto capirà che la sua relazione con Nicole non ha futuro. Dopo averla lasciata, Robert deciderà di lasciare il Furstenhof per iniziare una nuova vita in Italia.

Tempesta d'amore supera il 5% di share

La soap Tv ambientata al Furstenhof intanto continua ad appassionare il pubblico italiano e dimostrazione ne sono i dati di ascolto più che soddisfacenti fatti registrare anche in questo mese di febbraio.

Facendo riferimento ad esempio a martedì 11 febbraio, si può notare come Tempesta d'amore sia riuscita a conquistare il 5,9% di share, superando pure Mattino 4 di Federica Panicucci che si è fermato al 4,01%.