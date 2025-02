Yesim umilierà Tarik durante una discussione nella puntata di Tradimento di giovedì 13 febbraio: "Pensavi che ti amassi?" chiederà con un sorriso sprezzante.

Le anticipazioni rivelano che Tarik e Yesim saranno finalmente sinceri l'uno con l'altra durante un duro scontro. Tarik ammetterà: "Se potessi tornerei da Guzide, ma lei è una donna d'onore, non come te". A quel punto Yesim spiegherà a Tarik di stare con lui solo per Oyku e perché le aveva promesso una vita agiata.

Tarik riporterà Oyku da Yesim

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum si vendicherà di Yesim per aver raccontato a Guzide la verità sul suo conto.

La ragazza si recherà a casa della compagna di Tarik e la aggredirà, accusandola di aver rovinato la sua famiglia. Anche in questo caso, Yesim non perderà occasione per far riavvicinare Tarik a lei e gli manderà delle foto in cui si vedono le escoriazioni provocate da Oylum. Yenersoy, tuttavia, non si lascerà impietosire e non avrà nessuna intenzione di perdonare Yesim per il suo comportamento. Nel frattempo, Oyku continuerà a chiamare sua madre nel sonno e Tarik si renderà conto che la bambina sta soffrendo molto lontana da lei. Per questo motivo Yenersoy deciderà di prendere sua figlia e riportarla da Yesim. Oyku sarà molto contenta di riabbracciare sua madre, anche se non le piacerà la casa in cui si è sistemata.

Yesim consolerà la bambina dicendole che presto Tarik comprerà loro una villa con piscina.

La resa dei conti per Tarik e Yesim

Nella puntata di Tradimento in onda giovedì 13 febbraio, Yesim andrà ad abbracciare Tarik, certa che lui l'abbia perdonata, ma si sbaglierà. Yenersoy respingerà la donna: "Hai fatto delle cose molto brutte a Oylum e a Guzide", dirà.

Tarik sarà molto chiaro con Yesim: "Pagherò le spese di Oyku ma resterete in questa casa, noi non staremo più insieme". La donna sarà molto delusa: "Cosa farai? Tornerai da tua moglie?", chiederà. Tarik sarà sincero: "Se potessi tornerei da Guzide, ma lei è una donna d'onore, non come te, e non mi accetterebbe". Lo scontro si farà acceso e anche Yesim sarà finalmente sincera con Tarik: "Pensavi che ti amassi?

Conosci la differenza di età tra noi? Se non fossi rimasta incinta non ti avrei voluto". Yesim continuerà ad umiliare Tarik: "Hai detto che sei un imprenditore, che mi avresti fatto vivere come una regina". Yenersoy ricorderà a Yesim che se non fosse per lui lavorerebbe ancora in albergo da Oltan per pochi soldi. Sarà ormai chiaro che per la coppia non ci saranno speranze di riconciliazione.

Il duro colpo per Guzide

Nelle puntate precedenti, Yesim ha spiato un assistente di Tarik e ha scoperto il segreto di Oylum. Sapendo che la ragazza ha mentito per due anni a sua madre sugli studi di medicina, Yesim ha capito di avere un'arma potente a sua disposizione. La donna non ha esitato a ferire Guzide durante una loro discussione, rivelando il segreto di Oylum davanti alla sua famiglia.

Per il giudice è stato un duro colpo, aggravato dal fatto che è stata proprio la sua rivale a dirle tutto. L'affronto è stato troppo forte per Guzide che non ha esitato a cacciare Oylum di casa e ad annunciarle che l'avrebbe ripudiata come figlia. Yesim ha pagato per le conseguenze del suo gesto, perché Tarik l'ha allontanata definitivamente dalla sua vita.