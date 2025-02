Guzide sarà licenziata dopo una denuncia di Tarik nella puntata di Tradimento in onda domenica 23 febbraio: "Non è più un giudice della Turchia", dirà il suo superiore.

Le anticipazioni rivelano che per vendicarsi di sua moglie Tarik la priverà del suo lavoro che per lei era la cosa più importante dopo la famiglia. Guzide raccoglierà le sue cose e lascerà l'ufficio, ma in quel momento arriverà Yesim pronta ad immortalare con soddisfazione il dolore della sua rivale.

Tarik sempre più in difficoltà a causa di Elmas

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide cederà al ricatto di Oltan per evitare la prigione a Ozan.

La giudice emetterà una sentenza a favore del ricco imprenditore a discapito di migliaia di truffati e non sarà facile. Guzide sentirà ferito il suo orgoglio, soprattutto quando molte vittime di Oltan si presenteranno davanti al tribunale per protestare contro di lui e accusarla di corruzione. Oltre a fare i conti con la sua coscienza, Guzide dovrà affrontare anche la sete di vendetta di Tarik che sarà spietato con lei. Tutto avrà inizio quando Elmas farà sequestrare uno dei terreni di Yenersoy per iniziare la sua battaglia legale. Tarik dovrà dare una spiegazione al pericoloso Tahir per conto del quale si era intestato il terreno e gli dirà che sta divorziando da sua moglie. Tahir non vorrà sentire ragioni e minaccerà Tarik affinché trovi una soluzione e renda nuovamente il terreno agibile.

L'uomo si recherà da Guzide per chiedere il suo aiuto, ma la donna rifiuterà di tornare su i suoi passi, scatenando l'ira di suo marito. Tarik, a quel punto, per vendicarsi di sua moglie denuncerà la sua disonestà nell'ultima sentenza emessa a favore di Oltan.

La sconfitta di Guzide e lo scontro con Yesim

Nella puntata di domenica 23 febbraio, Guzide perderà la cosa più cara dopo la famiglia: il suo lavoro.

Quando si recherà in ufficio, la giudice non riuscirà ad usare il pass e in un primo momento penserà ad un errore della macchina. A quel punto la guardia la avvertirà del fatto che il giudice Ismael la sta aspettando nel suo ufficio. "Sono molto dispiaciuto", dirà il giudice, "Ma il Consiglio Supremo l'ha licenziata dal servizio pubblico per abuso di ufficio".

Per Guzide sarà un dolore ascoltare la decisione presa su di lei: "Non è più un giudice della Turchia". La donna andrà nel suo ufficio per recuperare gli effetti personali e per lei sarà un momento molto doloroso. Guzide guarderà la sua toga per l'ultima volta e raccoglierà tutte le sue cose in una scatola, ma la situazione peggiorerà ulteriormente. All'improvviso, infatti, spunterà Yesim che con il suo telefono riprenderà il terribile momento di Guzide. Quest'ultima perderà la pazienza e non esiterà a colpire la sua rivale.

Ozan è inconsapevole di essere una pedina di Oltan

Nelle puntate precedenti, Ozan è stato al centro delle scene perché è stato assunto da Oltan al suo cantiere. Il ragazzo ha accettato il nuovo lavoro con entusiasmo, grato all'amico di famiglia per la grande opportunità che gli offriva ed ignaro del suo vero obiettivo.

Oltan, infatti, ha presentato a Guzide il suo conto per tutti i favori fatti alla famiglia. Dopo aver convocato la giudice in barca, Oltan le ha mostrato il video girato subito dopo il presunto omicidio di Kaan, in cui Ozan ammette di aver commesso il reato. L'uomo è stato chiaro con Guzide: suo figlio sarebbe finito in prigione se lei avesse rifiutato di assolverlo nella prossima sentenza. In un primo momento, la giudice ha rifiutato l'aiuto accettando che suo figlio estinguesse i suo debito con la giustizia. Nel frattempo, però, Ozan ha litigato con un operaio e lo ha spinto riducendolo in fin di vita. Il ragazzo è finito in commissariato e Oltan ha spiegato a Guzide che aveva già pronti i due testimoni che avrebbero deposto a favore o a sfavore di suo figlio in base alla sua decisione.