Nelle puntate di Tradimento in onda dal 24 febbraio al 2 marzo, Tolga scoprirà la verità sulla morte di Burcu. Non si è suicidata, ma è stata uccisa da Yeşim. Sarà suo padre, Oltan, a rivelarglielo, mostrandogli i video delle telecamere di sorveglianza della fermata della metropolitana dove Burcu ha perso la vita: nei filmati si vede chiaramente la donna in compagnia di Yeşim poco prima della tragedia.

Yeşim uccide Burcu simulando un suicidio

A breve in Tradimento andrà in scena l'assassinio di Burcu. La donna verrà uccisa da Yeşim, perchè quest'ultima scoprirà che l'ha pugnalata alle spalle, inviando a Güzide tutti i video che attestano le sue malefatte, come il finto scippo per attirare Tarik nuovamente a sé.

Yeşim temerà che "l'amica" possa parlare troppo, così deciderà di farla fuori.

La seguirà alla stazione della metropolitana, la porterà in un punto in cui non sono installate le telecamere della video sorveglianza e la butterà sui binari mentre sarà in arrivo la metro. Per Burcu non ci saranno speranze e la sua morte verrà certificata come suicidio: la polizia sceglierà di non aprire nessun fascicolo.

Oltan scopre che dietro la morte di Burcu c'è la mano di Yeşim

Nelle puntate in onda nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo, però, verranno a galla alcune verità. Oltan inizierà a sospettare che dietro la morte di Burcu non ci sia un "semplice" suicidio: per lui si nasconde la mano di Yeşim.

Grazie alla corruzione, riuscirà ad ottenere i video delle telecamere di sorveglianza e avrà modo di constatare che quella sera nella fermata della metropolitana, insieme a Burcu, c'era Yeşim.

Nel video si vede chiaramente Yeşim che porta Burcu in un punto cieco della stazione. Oltan capirà subito che è stata lei a ucciderla.

Oltan rivela a Tolga la verità su Yeşim

Oltan non vorrà tenere questo segreto per sé, così ne parlerà con Tolga. Quando il ragazzo andrà a trovarlo nello yacht, Oltan gli mostrerà il video che potrebbe incriminare Yeşim. Tolga resterà senza parole, non avrebbe mai potuto immaginare che Yeşim potesse spingersi così oltre.

Tolga non riuscirà a capire una cosa: perché il padre gli sta facendo vedere quel video?

Lui vorrebbe che lo facesse vedere a Oylum: alla fine è la sua fidanzata e Yeşim è una che sta facendo passare le pene dell'inferno a Güzide.

Tolga, però, sarà molto cauto con Oylum, anche perché lei crede che tra Tolga e il padre non ci siano più rapporti. Il ragazzo l'aveva rinnegato per via dei suoi comportamenti poco leciti, salvo poi cambiare idea dopo che il padre l'ha aiutato a salvare la sua azienda da un attacco hacker. Oltan gli ha dato 10 milioni di dollari, i soldi necessari per pagare il riscatto all'hacker.