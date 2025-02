Umit rischierà dieci anni di carcere a causa di Yesim che lo denuncerà per il rapimento di Oyku nella puntata di Tradimento in onda martedì 25 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Yesim tornerà in città perché non riuscirà a rintracciare la babysitter di sua figlia. Quando non troverà Oyku a casa, la donna si precipiterà in commissariato e grazie alle videocamere di sorveglianza vedrà la bambina andare via con Umit dal parco. La donna si presenterà a casa di Guzide con gli agenti e farà arrestare Umit.

Il ritorno di Yesim in città dopo la breve vacanza

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim sarà in vacanza con le amiche quando si accorgerà che la baby sitter di Oyku non le risponde più al telefono. La donna, preoccupata, tornerà subito a casa e quando non vedrà la sua bambina sarà disperata. Oyku sembrerà sparita nel nulla e Yesim noterà anche che i documenti di sua figlia sono stati rubati. In preda al panico Yesim correrà in commissariato a denunciare il rapimento di Oyku, ma a parte il nome non saprà fornire nessuna informazione sulla baby sitter che aveva assunto. Per lo stress, Yesim perderà i sensi in commissariato, ma appena si riprenderà dirà agli agenti il nome del parco in cui Oyku andava regolarmente.

Grazie alle videocamere di sorveglianza, Yesim vedrà chiaramente sua figlia allontanarsi dal parco con Umit e non avrà più dubbi: la bambina si trova a casa di Guzide. Con gli agenti, Yesim busserà alla porta di villa Yenersoy per accusare Umit del rapimento di sua figlia. Oyku si troverà lì e la polizia non potrà fare altro che prendere Umit per portarlo in commissariato con la forza, anche se lui spiegherà che la bambina è solo un'ospite.

La parola di Oyku non avrà valore legale

Nella puntata di Tradimento di martedì 25 febbraio, Oyku spiegherà che Umit non l'ha rapita, ma ha chiesto lei di restare in quella casa. L'opinione della bambina, tuttavia, non avrà alcun valore legale Umit sarà arrestato. Sezai sarà molto chiaro con Guzide e la sua famiglia: Umit rischia dieci anni di carcere per sequestro di minore.

Nel frattempo, Tolga verrà a conoscenza di un filmato che potrebbe incastrare Yesim. Oltan, infatti, chiamerà suo figlio sulla barca e gli mostrerà le immagini di Yesim e Burcu in stazione poco prima che la donna cadesse sui binari. Quando Tolga andrà a casa di Guzide e sentirà che sono tutti preoccupati per Umit, gli verrà un'idea: usare quel video per costringere Yesim a ritirare la denuncia.

Il grande affetto di Umit per la piccola Oyku

Nelle puntate precedenti, Oyku è rimasta con una baby sitter mentre sua madre è partita per trascorrere qualche giorno con le sue amiche. La bambina non è stata affatto contenta di questa decisione e quando ha incontrato Umit al parco gli ha chiesto di portarla con sé.

Il fratello di Guzide ha un debole per Oyku, perché gli ricorda la sua bambina che non vede da quando sua moglie è partita con lei. La figlia di Yesim è stata ospite a casa di Guzide e ha passato dei giorni felici in famiglia, perché si è legata molto anche a Ozan e Oylum. Quando la baby sitter non più visto Oyku al parco si è preoccupata e ha pensato di sparire dalla circolazione per non avere guai con Yesim.