Nella puntata di Tradimento che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, Oltan condividerà i suoi sospetti sulla morte di Burcu con il figlio Tolga. Gli mostrerà i filmati della sorveglianza della stazione in cui si vedrà Yesim in compagnia di Burcu poco prima che quest'ultima cadesse sui binari. A questo punto, padre e figlio sospetteranno che Burcu sia stata assassinata proprio da Yesim. Ci sarà poi tensione tra Tolga e Oylum a causa della gelosia di lui per la vicinanza della ragazza a Behram.

Oltan mostra Tolga i filmati del giorno in cui morì Burcu: spoiler del 26 febbraio

Oltan mostrerà a Tolga i filmati della videosorveglianza della stazione riguardanti il ​​giorno della morte di Burcu . I video mostreranno solo gli attimi precedenti alla caduta della donna sui binari ma sarà chiaro che quel giorno Burcu era in compagnia di Yesim. Ne frattempo Tolga scoprirà pure che Behram aveva aiutato Oylum ad entrare di nascosto in casa di Yesim per sottrarre i documenti di identità Oyku e che erano serviti per far dimettere la bambina dall'ospedale. Una scoperta che non darà altro che alimentare la gelosia di Tolga.

Oltan e Tolga sospettano che Burcu sia stata uccisa da Yesim

Tornando invece ai filmati del giorno in cui morì Burcu, Oltan sarà quasi certo che Yesim abbia spinto l'amica sui binari, uccidendola.

Anche Tolga inizierà a sospettare che Yesim sia un'assassina. Peccato che i video non mostreranno il momento della caduta. Guzide invece, sarà ancora sconvolta dopo la confessione di Sezai sul suo passato. L'ex giudice non saprà però come aiutare l'uomo a superare il senso di colpa per la morte della moglie avvenuta quattordici anni prima.

Nelle puntate successive, Tolga mostrerà i filmati ricevuti da Oltan anche a Guzide, Oylum Sezai e Nazan e tutti arriveranno alla stessa conclusione: è stata Yesim ad uccidere Burcu.

Successivamente Tolga e Oylum andranno a casa di Yesim e la ricatteranno con i video per costringerla a ritirare la denuncia contro Umit. Il piano andrà a buon fine, visto che il fratello di Guzide tornerà in libertà.

Tradimento tocca il 21,8% di share nel pomeriggio di Canale 5

Tradimento continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 che, ogni pomeriggio segue con sempre maggior interesse le vicende di Guzide e della sua famiglia. Lo testimoniano i dati di ascolto più che positivi e che hanno visto la serie tv toccare il 21,8% di share nel corso del pomeriggio di sabato 22 febbraio, raccogliendo una media di 2.381.000 telespettatori.