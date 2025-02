Un drammatico evento che non sembrerà casuale spezzerà il cuore di Guzide e della sua famiglia, nelle future puntate della soap Tradimento. Oltre a temere per la vita della figlia Oylum e del nipote Can, ricoverati dopo un incidente stradale, la ex giudice infatti prenderà un grosso spavento per il ferimento di suo genero Behram che avverrà proprio davanti ai suoi occhi.

Oylum partorisce, Mualla vuole ottenere l’affidamento del piccolo Can

La storia d’amore tra Oylum e Tolga giungerà al capolinea per scelta di lei. La fanciulla si allontanerà dal fidanzato, il quale le aveva nascosto la propria riappacificazione con il padre Oltan.

A questo punto Behram riuscirà a conquistare Oylum che ben presto scoprirà di aspettare un figlio: anche se capirà che il padre del nascituro è Tolga, la ragazza deciderà di tenerlo all’oscuro. Sia Behram che Guzide gioiranno per la gravidanza di Oylum, la quale dopo qualche mese darà alla luce il piccolo Can.

A seguito della nascita del bambino, la coppia dovrà fare i conti con la presenza di Mualla, una parente di Behram, convinta che Oylum non sia in grado di crescere Can.

Mualla farà di tutto per ottenere l’affidamento del piccolo: addirittura per averlo con sé, la donna penserà di rapirlo.

Successivamente Oylum e il figlio avranno un incidente stradale.

Il piccolo Can viene rapito

A terrorizzare l’intera famiglia sarà anche un attentato contro Behram, il quale verrà ferito gravemente in una sparatoria che avrà luogo fuori dall’ospedale in cui sono ricoverati Oylum e il piccolo Can.

Guzide e gli altri componenti della famiglia si domanderanno chi ci sia dietro all’attacco a Behram.

Inoltre successivamente il piccolo Can sparirà nel nulla dall’ospedale: sia Guzide e Oylum saranno determinate a ritrovare il bambino e a scoprire la verità che si cela dietro il rapimento.

Infine Guzide non avrà altra scelta che accettare l’aiuto di Sezai e Tarik, il quale intanto si troverà in seria difficoltà dopo essere stato tradito da un uomo che considerava un suo fidato amico.

Un riepilogo: Guzide aveva già rischiato di perdere i suoi figli

Non è la prima volta, che Guzide teme di perdere i suoi cari. Infatti sua figlia Oylum in passato era finita già in ospedale sia per aver avuto un incidente in moto con Tim, sia dopo essere stata aggredita da un uomo per strada.

La ex giudice inoltre aveva avuto delle preoccupazioni anche per il figlio maggiore Ozan, il quale era stato ridotto in fin di vita dagli uomini di Kaan, salvo poi riuscire a riprendersi.