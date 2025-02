Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik non vorrà più divorziare da Güzide, anzi, le dichiarerà tutto il suo amore. Parole che scateneranno il caos: Güzide non capirà perché il marito abbia preso questa decisione, mentre Yeşim sarà delusa, perché vedrà Tarik, ma soprattutto il suo patrimonio, allontanarsi sempre di più.

Güzide accelera il divorzio, ma Tarik decide di non lasciarla

Güzide non vorrà più saperne di tirarla per le lunghe con Tarik e chiederà a Elmas la possibilità di accelerare le pratiche del divorzio. Verrà fissata l'udienza ed Elmas si presenterà da Tarik per dirgli che cosa chiede Güzide: la divisione equa dei beni e il pagamento delle spese legali.

Tarik inizierà a pensare e rifletterà sul fatto che non può perdere Güzide. Non si sa se lo farà per vero amore o semplicemente per evitare di avere una perdita economica, fatto sta che si presenterà in tribunale con le idee ben chiare: non divorziare da Güzide.

Tarik sconvolge l’udienza rifiutando il divorzio

La prima a intervenire durante l'udienza sarà Elmas, che esporrà al giudice le richieste di Güzide. Tarik non farà parlare al suo avvocato, sarà lui stesso a dire che cosa vuole: non vuole divorziare da Güzide e vorrebbe provare a ricostruire il suo matrimonio.

Tarik si comporterà come se non avesse fatto nulla per mandare alla rovina le sue nozze. Si dimenticherà della storia parallela di cinque anni con Yeşim, del fatto che, per vendetta, ha fatto perdere la carica di giudice a Güzide, ma, soprattutto, che ha assoldato un sicario per ucciderla.

In tribunale si scatenerà il caos.

Il giudice rinvia il divorzio, mentre Tarik dichiara il suo amore a Güzide e scatena il caos

Da una parte ci sarà Güzide, che non riuscirà a capire perché Tarik si stia comportando in questo modo. Dall'altro, ci sarà Yeşim, che si presenterà in tribunale insieme alla zia Ilknur per assistere a quel divorzio che potrebbe fruttarle un sacco di soldi, se solo Tarik decidesse di sposarla.

Poi, ovviamente, ci sarà Tarik, che non si arrenderà e continuerà a chiedere alla moglie di tornare insieme. Alla fine, il giudice sarà costretto a rinviare l'udienza al 23 giugno, visto che non ci sarà un accordo tra le parti.

Fuori dall'aula del tribunale ci sarà il delirio. Tarik si avvicinerà a Güzide e la sorprenderà dicendole: "Io ti amo ancora".

Sezai si avvicinerà per tenerlo lontano, ma tra i due si innescherà un litigio, con il rischio che vengano alle mani. In tutto questo, ci sarà anche Yeşim che mostrerà a Tarik tutta la sua delusione per aver scelto di non voler più divorziare da Güzide. "Ti sei dimenticato delle promesse che mi hai fatto? Che ne sarà della felicità di Öykü?", dirà alla donna, ma la verità è che Yeşim penserà solo ai soldi persi.