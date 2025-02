Le anticipazioni turche di Tradimento annunciano nuovi colpi di scena per gli Yenersoy e le persone a loro care. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Yesim finirà dietro le sbarre per i reati commessi, mentre Guzide cercherà di aiutare Sezai, mettendosi alla ricerca di sua figlia Ipek. Ci sarà spazio anche per le vicende di Oylum, ancora triste per la recente rottura con Tolga. Nel frattempo, Ozan volterà pagina con Zelis. Umit si prenderà cura di Oyku mentre la madre della bambina sarà in carcere. Contemporaneamente, Tarik continuerà la sua guerra contro Guzide, ignorando l'imminente pericolo che incombe.

Yesim viene arrestata, Umit si prende cura di Oyku

Yesim avrà i giorni contati poiché i crimini commessi dalla compagna di Tarik verranno a galla. Sarà Elmas a consegnare il dossier con le prove nelle mani giuste, e Yesim non avrà scampo: verrà arrestata. Al contempo, ci sarà una buona notizia per Umit, che potrà prendersi cura della piccola Oyku mentre sua madre starà scontando la sua pena in carcere. Per Ozan, invece, sarà il momento di voltare pagina con il nuovo amore nato con Zelis. Diversa la situazione per sua sorella Oylum, che non riuscirà ancora a superare la recente rottura con Tolga, nonostante la vicinanza di Behram.

Guzide usa tutte le sue risorse per trovare Ipek, la figlia di Sezai

Nel frattempo, continueranno le vicende di Guzide e Sezai, sempre più vicini. La madre di Ozan vorrà fare qualcosa di speciale per il suo caro amico, sempre preoccupato per la figlia che vive in Canada. Sarà proprio Guzide a prendere in mano la situazione, usando tutte le sue risorse per trovare Ipek.

Al contempo, Tarik continuerà a tramare alle spalle di sua moglie, ma non si accorgerà di un pericolo imminente che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Umit è stato arrestato

Nelle precedenti puntate di Tradimento andate in onda su Canale 5, Yesim è andata in vacanza di nascosto con le sue amiche, lasciando Oyku alla baby sitter.

Mentre la tata era con la bambina al parco, si è distratta e non si è accorta che la piccola è caduta. La scena è stata vista da Umit, che si è subito allarmato e ha portato Oyku a casa di sua sorella. Selime, la baby sitter, si è accorta della sparizione, ma a causa di alcuni precedenti penali ha preferito non sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Yesim, non riuscendo a mettersi in contatto con Selime, è tornata in fretta e furia a casa per dare l'allarme alla polizia. Un video delle telecamere vicino al parco ha ripreso la scena, mostrando chiaramente che è stato Umit a prendere la bambina. La polizia si è quindi recata a casa di Guzide per arrestare suo fratello.