Guzide sarà sfrattata dalla sua casa nelle prossime puntate di Tradimento e sarà questa la brutta sorpresa che Tarik le aveva promesso.

Le anticipazioni rivelano che Tarik venderà la villa di Guzide sfruttando una delega che lei gli aveva concesso in passato. Per la donna non ci sarà nulla da fare: dovrà lasciare la sua amata villa con Zeynep e i suoi figli. Tarik sarà soddisfatto per questa vittoria, mentre Guzide si sentirà disperata.

La brutta sorpresa di Tarik devasterà Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik si recherà a casa di Guzide e la minaccerà: "Ho una sorpresa per te".

A far infuriare l'uomo sarà il tentativo di Oylum di rubare il suo cellulare per spiarlo. Tarik non spiegherà a sua moglie cosa farà per vendicarsi e la lascerà nel dubbio per qualche giorno. Ozan e Oylum saranno terrorizzati all'idea di cosa potrebbe fare ancora il loro padre per ferire Guzide, ma non riusciranno ad immaginare quello che ha in mente l'uomo. La risposta a tutte le domande arriverà con una telefonata di Zeynep che sorprenderà Guzide al lavoro: "Dobbiamo lasciare la nostra casa". La donna correrà alla villa dove la aspetterà uno sconosciuto che le comunicherà una notizia che la sconvolgerà: "Ho comprato questa casa, ho mandato anche tre avvisi di sfratto per farvi uscire ma non sono serviti".

Guzide non potrà credere alle sue orecchie, ma realizzerà subito che la sorpresa a cui Tarik si riferiva era questa.

Guzide si pentirà di aver dato fiducia a Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide sarà sfrattata dalla sua casa e sarà questa la vendetta che Tarik le aveva promesso. Yenersoy spunterà poco dopo e ammetterà a sua moglie di aver venduto la villa grazie alla delega che lei gli aveva fatto otto anni prima.

"A nome del mio cliente ti chiedo di lasciare immediatamente questa casa", intimerà Tarik. Guzide sarà sconvolta quando suo marito le porgerà il documento di sfratto con aria di vittoria. La giudice sarà disperata e per la prima volta si sentirà sconfitta e impotente. Zeynep proverà a tranquillizzare la signora, ma sarà impossibile.

Guzide parlerà a Sezai e Nazan della delega che aveva concesso a Tarik quando si fidava ciecamente di lui: "Ero molto felice allora", dirà tra le lacrime. Più tardi, Elmas le confermerà che Tarik ha agito nella legalità e non c'è nulla che possano fare per recuperare la casa. L'avvocato, inoltre, informerà Guzide del fatto che suo marito ha venduto anche altri terreni grazie a quella delega.

Tarik e Yesim hanno un solo obiettivo: il denaro

Nelle puntate in onda in Italia, Tarik sta soffrendo perché Guzide lotta tra la vita e la morte in ospedale. L'uomo ha pianto con i suoi figli e ha pregato con loro affinché si svegliasse. Vedere il suo compagno così in pena per Guzide ha indispettito Yesim che è arrivata a contattare una medium per liberarsi della sua rivale.

I sentimenti di Tarik sono ancora molto confusi, ma presto si scoprirà che l'uomo ha un solo interesse: il denaro. Anche Yesim sta fingendo: in realtà non ama Tarik e non è gelosa di lui. La donna punta solo ad avere una vita agiata e una bella casa.