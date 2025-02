Ozan confesserà a Oylum di aver comprato lo studio di Guzide nella puntata di Tradimento di lunedì 3 marzo e di aver fatto un lavoro per Oltan.

Le anticipazioni rivelano che Guzide pagherà una cifra irrisoria per un nuovo studio legale credendo di aver fatto un affare. In realtà la donna non sa che il prezzo pieno per il locale è stato pagato da Ozan che ha ricominciato a lavorare per Oltan. Oylum non appoggerà la scelta di suo fratello e avrà molta paura per le conseguenze, ma Ozan le spiegherà di non avere scelta. Il ragazzo penserà che lavorando con Oltan possa trovare un modo per liberarsi del video con cui l'uomo ha ricattato la sua famiglia.

Behram sinceramente dispiaciuto per Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che l'inaugurazione per il nuovo studio legale di Guzide sarà un vero disastro. Oltre alla delusione per l'assenza di Sezai, infatti, la donna dovrà affrontare le calunnie che Tarik farà pubblicare su di lei e che allontaneranno tutti i clienti. Guzide si sfogherà con Nazan che si meraviglierà molto per la mancanza di Sezai e sospetterà che qualcuno lo abbia intimidito. Nel frattempo, Behram racconterà al suo amico Ercan quello che è accaduto alla festa di inaugurazione: "L'hanno umiliata", dirà Behram infastidito e mostrando al suo amico gli articoli che parlano di "Giudice corrotto" riferendosi a Guzide. Ercan sarà incuriosito dalle notizie: "Ha preso delle tangenti da Oltan?" chiederà a Behram che minimizzerà spiegando che ancora non è stata accertata nessuna delle accuse a carico di Guzide.

Behram si mostrerà sinceramente preoccupato per Guzide e dirà a Ecan che non crede alla versione dei giornali.

Il piano di Ozan e le paure di Oylum

Nella puntata di lunedì 3 marzo di Tradimento, Ozan parlerà con Oylum e le confesserà di aver comprato lui lo studio per Guzide. "Il proprietario non ha fatto nessuno sconto", spiegherà il ragazzo, "Ho pagato io la differenza dei 50 mila dollari".

Oylum sarà sorpresa e chiederà a suo fratello dove abbia preso tutti quei soldi. A quel punto Ozan sarà costretto a dire la verità a Oylum: "Ho fatto un lavoro per Oltan". La ragazza sarà senza parole, ma Ozan le racconterà di essersi infiltrato in un'azienda per conto del padre di Tolga. "Mi hanno assunto subito", dirà il ragazzo, "E ho piazzato la mini-telecamera che mi ha fornito Oltan".

Ozan spiegherà a Oylum che appena ha ricevuto i soldi dal suo capo è andato a contrattare con il proprietario dello studio. "Ho ferito mia madre e volevo aiutarla", continuerà Ozan che aggiungerà di non aver finito con Oltan. "Voglio trovare qualcosa per distruggerlo", dirà annunciando a Oylum che tornerà a lavorare con il padre di Tolga anche per cercare il video con cui lo ha ricattato. "Finché avrà quel video mi perseguiterà", dirà Ozan a sua sorella che con timore appoggerà la sua decisione e accetterà di non dire nulla a Guzide.

Oltan è l'unico a conoscere la verità su Kaan

Nelle puntate precedenti, Oltan ha usato il video che incastra Ozan per l'omicidio di Kaan. L'uomo ha fatto vedere le immagini di suo figlio a Guzide costringendola ad assolverlo in tribunale per una causa in cui era imputato.

Ozan continua a pensare che con quel video nelle mani di Oltan, lui e la sua famiglia non saranno mai liberi. In realtà, tutti ignorano che Ozan non ha ucciso nessuno e Kaan è ancora vivo. L'unico a conoscere questa verità è Oltan.