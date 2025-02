Nel corso della puntata di Tradimento in onda in prima serata domenica 9 febbraio su Canale 5, Oylum non avrà il coraggio di confessare la verità sui suoi studi a Guzide e per questo Tolga la lascerà. Yesim, invece, farà di tutto per ritrovare sua figlia Oyku e si rivolgerà a Oltan per aiuto. Per convincerlo, Yesim non esiterà a sedurlo, ma verrà sorpresa da Ozan.

Oylum non dice la verità a Guzide e Tolga la lascia

Guzide è stata dimessa dall'ospedale e Ozan, Tolga e Oylum organizzeranno per lei una cena per festeggiare la sua guarigione. In questa occasione, Oylum sarà pronta a dire la verità alla madre riguardo alla sua espulsione dall'università, ma si tirerà indietro all’ultimo momento.

Oylum avrà paura della reazione di Guzide, ma questo suo dietro front avrà ripercussioni sul suo rapporto con Tolga. Deluso, Tolga deciderà di lasciarla. Successivamente, Guzide uscirà a cena insieme a Sezai e l'uomo approfitterà dell'occasione per farle capire i sentimenti che prova per lei.

Yesim seduce Oltan ma viene scoperta da Ozan

Yesim cercherà di sedurre Oltan per farsi aiutare a ritrovare Oyku, ma verrà scoperta da Ozan, il quale, giunto sulla barca, riconoscerà le scarpe della donna. Ozan andrà a riferire tutto al padre, ma Tarik non crederà alle sue parole. Oylum, invece, si presenterà per un'audizione, ma il verdetto dei giudici sarà impietoso. La ragazza si sentirà dire di non avere talento nel ballo e sarà un duro colpo per lei.

Tolga sarà accanto a lei e sarà l'occasione per i due di riappacificarsi. Oylum e il fratello Ozan decideranno di vendicarsi del padre e per farlo useranno la piccola Oyku. Nasconderanno la bambina a casa di Guzide, approfittando della sua assenza. Quando Tarik scoprirà che la figlia è scomparsa, penserà che l'abbia presa Yesim.

Guzide scoprirà ben presto che i suoi figli hanno nascosto Oyku in casa sua e deciderà di avvertire Tarik. Yesim, invece, denuncerà la scomparsa di Oyku alla polizia accusando Guzide. Gli inquirenti perquisiranno la casa di Guzide, ma non troveranno la bambina.

Ascolti in crescita per Tradimento

Ascolti in crescita per la soap turca con protagonista Vahide Percin nel ruolo di Guzide.

Dal 5 febbraio, la serie è approdata nel daytime di Canale 5, prendendo il posto di Endless Love, una scelta che il pubblico ha premiato. Nel pomeriggio del 7 febbraio, ad esempio, Tradimento ha raccolto una media di 2,3 milioni di telespettatori per uno share del 19%. Numeri in crescita rispetto al mese di dicembre, quando la serie andava in onda solo alla domenica in prima serata raccogliendo 2 milioni di telespettatori.