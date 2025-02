Nelle puntate di Tradimento in onda dal 17 al 23 febbraio, Güzide perderà il suo ruolo di giudice. Sarà Tarik a segnalarla al Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori e a far sì che la moglie perda il suo posto di lavoro. Venuta a sapere della vicenda, Yeşim si recherà in tribunale per umiliarla, ma Güzide saprà difendersi: la schiaffeggerà e, alla fine, sarà Yeşim a subire l’umiliazione.

Güzide sotto ricatto: Oltan la costringe a una scelta immorale

Güzide è in trappola: l'aver chiesto ad Oltan una mano per far liberare Oylum dal carcere, porterà l'uomo a farle una richiesta che andrà contro la morale e l'etica di Güzide.

Le chiederà di dargli una mano in un processo in cui lo vede coinvolto: se non lo farà, andrà dalla polizia per consegnare il video che attesta la colpevolezza di Ozan nell'omicidio di Kaan.

Güzide non ne avrà nessuna intenzione, ma, in questa faccenda, non sarà lei a decidere. Oltan farà in modo che Güzide non faccia più parte del tribunale della famiglia, ma che venga spostata in quello commerciale. Si troverà alla guida del processo in cui viene coinvolto Oltan e nonostante lui non abbia ragione, Güzide emetterà una sentenza a suo favore.

Güzide perde il ruolo di giudice

La scelta di Güzide non piacerà al Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, che sceglierà di licenziarla perché, secondo i membri, ha abusato del suo potere.

Güzide non potrà fare altro che accettare la decisione e liberare il suo ufficio. Nazan sarà molto triste per ciò che sta succedendo all'amica e telefonerà subito Oylum per informarla della cosa.

Mentre Güzide sarà intenta a raccogliere le sue cose, nel suo ufficio arriverà Yeşim, pronta a immortalare il momento con il suo cellulare.

La mancanza di delicatezza di Yeşim, ma soprattutto la sua sfrontatezza, faranno infuriare Güzide, che finirà per schiaffeggiarla. Tuttavia, non sarà l'unica a volerle dare una lezione.

Oylum scopre che il padre ha segnalato la madre al Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori

Quando Oylum arriverà in tribunale per dare conforto alla madre, troverà Yeşim mentre fa la sciocca con in mano il suo cellulare.

Tra le due ci sarà uno scontro e verranno alle mani. Non basterà la sicurezza a separarle, dovrà intervenire anche Tolga. "Devi lasciare in pace mia madre, ti ho già promesso che ti distruggerò", urlerà Oylum contro Yeşim.

Ayala ha provato a fare dei regali a Martina e a parlare con lei dei suoi sentimenti per sua madre, ma è stato inutile. "Se volete dei maggiori dettagli, basta che andiate a chiedere a Tarik, lui sa tutto", confesserà Güzide, perché è stata proprio il marito a segnalarla al Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori.