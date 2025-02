Elmas farà installare da Yesim uno spyware sul pc di Tarik per monitorare ogni suo movimento, nelle puntate di Tradimento dal 2 all'8 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Guzide ripartirà con un nuovo studio legale, ma Tarik si vendicherà presto di lei. Oltre a rovinare la festa di inaugurazione, Tarik venderà la villa e le proprietà di Guzide, lasciandola senza casa.

La proposta di Tarik per i suoi figli

Le anticipazioni di Tradimento annunciano una settimana ricca di avvenimenti per Guzide e la sua famiglia, che si troveranno di fronte a importanti cambiamenti.

La prima notizia che sorprenderà la protagonista sarà la proposta di matrimonio di Tolga a Oylum da parte di Tolga. I due ragazzi annunceranno alla famiglia la loro intenzione di sposarsi e Guzide ne sarà felice, ma non potrà fare a meno di pensare agli studi della figlia, che potrebbero risentirne. Oylum e Ozan saranno sempre più uniti e si impegneranno ad aiutare Guzide, in grave difficoltà dopo il licenziamento. La donna penserà di aprire uno studio legale tutto suo e, pur di realizzare questo sogno per sua madre, Ozan accetterà di tornare a lavorare per Oltan, ma questa volta lui dovrà fare la spia per il ricco imprenditore. Tarik, invece, continuerà a tramare alle spalle di sua moglie perché non potrà accettare l'idea di perdere il suo patrimonio.

Pur di ottenere l'appoggio dei suoi figli, Tarik offrirà loro due milioni di dollari. In cambio chiederà di convincere Guzide a rinunciare a Elmas e alle richieste del divorzio. I due ragazzi si prenderanno del tempo per riflettere, ma alla fine non cederanno e preferiranno restare dalla parte di Guzide.

Il piano di Elmas per spiare Tarik

Nelle puntate dal 2 all'8 marzo, Yesim si darà da fare per cercare qualcosa che possa mettere in cattiva luce Guzide. La donna assumerà un investigatore privato che seguirà Guzide e la fotograferà insieme a Sezai. Nel frattempo, Elmas proseguirà il suo lavoro per congelare tutti i conti di Tarik, ma non potrà riuscirci con le sue sole forze.

Tarik nasconde bene il suo denaro e l'unico modo per rintracciare i suoi conti sarà installare uno spyware sul suo pc. A questo proposito, Elmas chiederà l'aiuto di Oltan, che sarà pronto a ricattare Yesim. Dopo aver chiamato la donna sulla sua barca, Oltan mostrerà a Yesim dei video in cui lei entra nelle stanze dell'albergo con clienti anziani e facoltosi. La donna sarà costretta a installare un virus attraverso il telefono di Tarik, che permetterà a Elmas di tenere sotto controllo ogni movimento. Nel frattempo, Guzide inaugurerà il nuovo studio, ma la festa sarà rovinata da una notizia che farà scappare tutti i clienti. Tarik farà diffondere un articolo che annuncia la sua destituzione. Le brutte sorprese per Guzide da parte di Tarik non finiranno qui, perché la donna perderà anche la sua amata casa.

Quando tornerà alla villa, infatti, la donna scoprirà che Tarik ha venduto l'immobile e tutte le sue proprietà a un acquirente, sfruttando una vecchia delega.

Guzide e Sezai ogni giorno più vicini

Nelle puntate precedenti, Sezai si è aperto con Guzide: "Vivo nell'oscurità da anni". L'uomo ha raccontato alla sua amica che soffre ancora per la perdita di sua moglie e si ritiene responsabile della sua scomparsa. Sezai ha spiegato che ha creduto alle voci che correvano in paese e ha accusato la moglie di averlo tradito. In preda al dolore della calunnia, la donna si è tolta la vita e da quel giorno per Sezai non c'è pace. L'uomo, inoltre, ha spiegato che, dopo la morte di sua moglie, sua figlia Ipek ha smesso di parlargli e lui soffre molto per questo. Guzide e Sezai si sono avvicinati molto dopo questa confessione e tra loro il legame sta diventando ogni giorno più importante.