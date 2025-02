Nelle prossime puntate di Tradimento, verrà alla luce il legame di parentela che c'è tra Yeşim e Zeliş. Inizialmente, la situazione rimarrà segreta, fino a quando Zeliş verrà invitata da Ozan a casa della madre e troverà nella villa sua madre Ilknur e Yeşim. Proprio in questa occasione quest'ultima scoprirà che il famoso fidanzato di cui la cugina parla sempre non è altri che Ozan.

Ozan scopre che Zeliş è la cugina di Yeşim

Durante una conversazione con la sua fidanzata, Zeliş, Ozan scoprirà che la ragazza è la cugina di Yeşim. La sentirà mentre parlerà di quest'uomo che per cinque anni ha ingannato la cugina, facendole credere che fossero sposati, quando in realtà lui aveva un'altra famiglia.

Quando Ozan la sentirà parlare di questo argomento, sarà insieme a Mesut. Quest'ultimo, per avere la certezza che la cugina in questione sia proprio Yeşim, le farà delle domande più specifiche, chiedendole per esempio il nome della bambina della cugina. Zeliş gli dirà che si chiama Öykü e che è molto affezionata ai suoi fratelli. Dopo questo dettaglio, Ozan non avrà più dubbi.

Ozan nasconde a Zeliş di essere a conoscenza della verità

Ozan, però, non se la sentirà di rivelare la verità dei fatti a Zeliş, anche perché, dalle sue parole, capirà che la ragazza non nutre tanta simpatia per Tarik e non osa immaginare come potrebbe reagire se dovesse scoprire che lui è suo figlio. Tutto sembrerà filare liscio, fino a quando, un giorno, Ümit inviterà a cena Zeliş nella villa di Güzide e non sarà disposto a ricevere un no.

La ragazza accetterà e arriverà alla villa con Ozan, ma troverà una brutta sorpresa: a casa di Güzide ci sono sia Yeşim che sua madre Ilknur. Le due donne si troveranno lì perché Güzide ha scoperto che gli oggetti della sua villa che Yeşim dava per rubati, in realtà li ha rivenduti lei per racimolare del denaro.

Zeliş scopre la cattiveria della madre

Quell'incontro servirà a Yeşim per farle capire che l'Ozan che Zeliş tiene nascosto da un po' di tempo, in realtà è il figlio di Tarik. Per lei non sarà una bella scoperta, ma nemmeno per Zeliş, anche perché Güzide le svelerà che sua madre Ilknur ha nascosto nella sua camera da letto il flacone del medicinale che Yeşim ha usato per uccidere Tarik, in questo modo le colpe sarebbero ricadute tutte su Güzide.

Fortunatamente, Zeynep si è accorta in tempo del piano ordito dalla donna ed è riuscita a prendere il flacone prima dell'arrivo della polizia.

Zeliş sarà sconvolta e non riuscirà a metabolizzare tutte queste novità, per questo lascerà la casa di Güzide e se ne andrà via: non avrebbe mai creduto che la madre si sarebbe potuta spingere così tanto.