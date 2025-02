Guzide rinnegherà Oylum dopo aver saputo la verità sui suoi studi. "Ti rifiuto legalmente come figlia", dirà nelle puntate di Tradimento in onda dal 10 al 16 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Guzide scoprirà la verità su Oylum nel modo peggiore, perché a rivelarle tutto sarà Yesim. La delusione per la giudice sarà devastante, e la sua reazione nei confronti della figlia sarà dura, poiché negherà ogni rapporto con lei. Nel frattempo, Sezai scoprirà che Tarik possiede venti milioni di dollari, e questo spingerà Guzide a vendicarsi assumendo un noto avvocato.

Infine, Behram entrerà nella vita di Oylum, salvandola da una situazione spiacevole.

Tarik rifiuterà di comprare la casa a Yesim

Le anticipazioni di Tradimento annunciano una settimana ricca di colpi di scena per la famiglia Yenersoy. Si ripartirà da Oylum, che avrà un duro scontro con Guzide a causa delle sue bugie. Yesim scoprirà che la figlia di Tarik ha mentito a sua madre per anni sugli studi e non perderà questa occasione. Guzide verrà a sapere proprio da Yesim che Oylum ha finto di studiare Medicina e andrà su tutte le furie. La ragazza non avrà modo di spiegarsi, perché la delusione negli occhi di Guzide sarà disarmante. "Non ti perdonerò, ti rifiuto legalmente come figlia", dirà la giudice in lacrime.

Oylum andrà via in preda alla rabbia e tenterà di aggredire Yesim, incolpandola di aver rovinato la sua vita e quella della sua famiglia. Nel frattempo, Tarik cederà alle richieste di Oyku e riporterà la bambina a Yesim, ma si rifiuterà di comprarle una casa come aveva promesso tempo prima.

L'arrivo di Behram nella vita di Oylum

Nelle puntate di Tradimento in onda nella settimana dal 10 al 16 febbraio ci sarà anche l'ingresso di un nuovo personaggio: Behram. Debutterà quando Oylum verrà minacciata per strada da un uomo che rischierà di investirla. A risolvere questa situazione ci penserà Behram, che si troverà lì per caso e salverà la ragazza.

Le sorprese non finiranno qui, perché Sezai scoprirà che Tarik possiede un tesoro di venti milioni di dollari e lo ha nascosto a tutti. Questa informazione cambierà totalmente il comportamento di Guzide, che assumerà un nuovo avvocato, Elmas Heves, per togliere a suo marito fino all'ultimo centesimo. Nel frattempo, Tarik e Yesim continueranno a litigare, e questo porterà la piccola Oyku a scappare di casa. Disperata, Yesim correrà in commissariato per denunciare la scomparsa di sua figlia, ma Tarik rallenterà le ricerche. L'uomo andrà a ritirare la denuncia perché penserà all'ennesimo trucco di Yesim per farlo tornare.

La decisione di Tolga dopo la cena con Guzide

Nelle puntate precedenti, Oylum ha provato a dire la verità sui suoi studi a Guzide.

In un primo momento, ha pensato di scrivere una lettera a sua madre prima della partenza a New York. Quando Oylum è rimasta a Istanbul per problemi di salute, ha deciso di invitare tutta la famiglia al ristorante per parlare del suo segreto. Nonostante i suoi piani, Oylum non è riuscita a parlare con Guzide, e questo ha profondamente deluso Tolga, che l'ha lasciata. "Hai mentito ancora", ha detto Tolga, spiegando a Oylum che non poteva più fidarsi di lei.