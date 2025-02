Il video che incastrerebbe Yesim per la scomparsa di Burcu in realtà non esiste: si scoprirà nella puntata di Tradimento in onda sabato 1 marzo che si tratta di un trucco di Elmas per tenere Yenersoy sulle spine.

Le anticipazioni rivelano che Tarik andrà da Ismail per acquistare il video di Yesim e Burcu in stazione, ma gli sarà chiesta una somma pari a 500 mila dollari. L'uomo si rifiuterà di pagare così tanti soldi, soprattutto perché non avrà la possibilità di vedere il video prima del pagamento Tarik tornerà da Yesim a mani vuote e lei sarà furiosa con lui.

Un'offerta troppo alta per Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che ci sarà un inaspettato voltafaccia di Yesim nei confronti di Tarik. Nell'aula di tribunale, infatti, la donna deporrà a favore di Guzide e della sua famiglia per il caso che vede imputato Umit per il rapimento di Oyku. Il fratello di Guzide sarà rilasciato e Tarik esigerà delle spiegazioni dalla sua compagna che sarà costretta a dirgli tutta la verità. Yesim dirà a Tarik che Oylum e Tolga l'hanno ricattata con il video della metropolitana per costringerla a ritirare la denuncia contro Umit. La donna, quindi, ammetterà di aver spinto Burcu sulle rotaie, ma preciserà di non aver premeditato nulla. Tarik sarà sconvolto e si domanderà chi sia davvero la madre di sua figlia.

Yenersoy, tuttavia, deciderà di aiutare Yesim e si metterà a cercare la compagnia che gestisce le telecamere della metropolitana per recuperare il video in questione. Tarik si presenterà nell'ufficio di Ismail Yazici che pretenderà una somma di 500mila dollari in cambio delle immagini di Yesim. Tarik proporrà una cifra inferiore, ma non avrà modo di contrattare.

Ismail sarà chiaro: prendere o lasciare. L'uomo, inoltre, non mostrerà le immagini a Tarik prima dell'acquisto, dicendogli che se vuole vedere tutto deve pagare.

L'accordo tra Ismail ed Elmas

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 1° marzo, Tarik non avrà nessuna intenzione di pagare 500mila dollari per il video che incastrerebbe Yesim.

L'uomo rifiuterà l'offerta di Ismail e andrà via dall'ufficio stizzito. Subito dopo si capirà che Ismail era d'accordo con Elmas che si dirà molto soddisfatta del lavoro di Ismail e gli darà 10 mila dollari. A quel punto, inoltre, emergerà che il video che preoccupa tanto Tarik e Yesim in realtà non esiste. Yesim aspetterà con ansia l'arrivo di Tarik ma sarà molto delusa quando l'uomo le dirà di non aver acquistato il video. "Mi ha chiesto 500 mila dollari"; dirà Yenersoy per giustificarsi. Yesim sarà furiosa con il suo compagno che le dirà di non poter spendere tutti quei soldi per delle immagini che non ha neanche visto. "Se il video esiste e ti consegneranno alla polizia pagherai per aver spinto Burcu", dirà Tarik in preda alla rabbia.

Elmas e Guzide non hanno prove sufficienti

Nelle puntate precedenti, Oltan ha chiamato Tolga sulla sua barca e gli ha mostrato un video che ritrae Yesim e Burcu in stazione. L'uomo ha spiegato a suo figlio che certamente Yesim ha spinto la sua amica sulle rotaie, anche se nel video questo non è chiaro. Tolga ha preso quel video e lo ha usato per salvare Umit dal carcere dopo la denuncia di Yesim. Elmas e Guzide sanno che Yesim è colpevole, ma non hanno prove sufficienti per farla incriminare, quindi fanno leva sulla sua paura. Tarik e la sua compagna non sanno che non esistono prove concrete del delitto in stazione e questo li rende vulnerabili.