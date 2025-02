Oylum conoscerà per caso Behram nella puntata di Tradimento in onda venerdì 14 febbraio. Lo sconosciuto la aiuterà in una situazione spiacevole.

Le anticipazioni rivelano che Oylum rischierà di essere investita e avrà una discussione con un uomo che finirà per puntare un'arma contro di lei. A quel punto, Behram interverrà in suo favore e le lascerà il suo biglietto da visita. Il ragazzo spiegherà a Oylum di avere un video che mostra chiaramente la targa e l'auto dell'aggressore, un elemento che potrebbe incastrarlo nel caso decidesse di denunciarlo.

L'incidente di Oylum nella puntata di Tradimento in onda venerdì

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che tra Tolga e Oylum tornerà il sereno. Dopo averla lasciata per aver mentito a Guzide, Tolga tornerà sui suoi passi e si scuserà con Oylum. Il ragazzo comprenderà che le paure che la fidanzata aveva nel dire la verità sui suoi studi erano fondate. Tuttavia, nella vita di Oylum si affaccerà un nuovo ragazzo: Behram. Tutto avrà inizio quando la ragazza si troverà ad attraversare la strada e verrà quasi investita da un'auto. Oylum avrà una discussione con l'uomo al volante che non si scuserà per non essersi fermato in prossimità delle strisce pedonali. Al contrario, l'automobilista scenderà dalla macchina in preda alla rabbia e punterà la sua arma contro Oylum, invitandola a salire in auto.

A quel punto, entrerà in scena Behram, un automobilista che assisterà alla scena e che interverrà in difesa di Oylum. Behram disarmerà l'uomo e lo costringerà ad andare via, salvando la figlia di Guzide da una brutta situazione.

L'invito di Behram per Oylum

Nella puntata di Tradimento di venerdì 14 febbraio, Behram tranquillizzerà Oylum e le offrirà un passaggio, ma lei rifiuterà.

A quel punto, il ragazzo lascerà un biglietto da visita a Oylum, invitandola a chiamarlo se volesse denunciare quanto è accaduto. Behram dirà alla ragazza che ha fatto un video che incastrerebbe l'automobilista, perché si vedono la targa e l'arma. "Chiamami se vuoi risolvere questa situazione", dirà Behram prima di andare. Oylum sarà molto scossa, ma anche colpita dallo sconosciuto che l'ha salvata.

La sofferenza di Oylum per sua madre

Oylum non sta attraversando un periodo facile, perché Guzide ha scoperto tutta la verità sul suo conto e lo ha fatto nel modo peggiore. A dirle che Oylum le ha mentito sull'università è stata Yesim, la sua nemica. Guzide ha saputo che Oylum è stata espulsa dalla facoltà di medicina due anni prima e questo l'ha fatta andare su tutte le furie. La giudice ha ripudiato sua figlia e le ha lanciato tutta la sua roba, dicendole di non mettere più piede in casa sua. Disperata, Oylum è corsa tra le braccia di Tolga. La ragazza si aspettava una brutta reazione da Guzide e per questo ha esitato tanto ad aprirsi con lei. Oylum adesso teme che sua madre non la perdonerà mai e per il momento può contare sull'aiuto di Tolga. Guzide è ancora molto arrabbiata con sua figlia, tanto che ha chiesto a Nazan e Umit di non parlarne. Se per sbaglio, qualcuno nomina Oylum, Guzide fa finta di non conoscerla.