Oltan metterà Guzide con le spalle al muro nella puntata di Tradimento in onda martedì 18 febbraio: "O mi aiuti o Ozan va in prigione", le dirà mostrandole un video che la lascerà senza parole.

Le anticipazioni rivelano che Oltan farà vedere a Guzide il video in cui Ozan ammette di aver eliminato Kaan. In cambio del suo silenzio, Oltan chiederà a Guzide di assolverlo in una causa che lo vede imputato per una truffa a migliaia di persone. Nel frattempo, Tarik caccerà via dal suo ufficio Oylum e Ozan chiudendo ogni rapporto con loro.

Tarik, Oylum e Ozan a un punto di non ritorno

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum e Ozan si recheranno in ufficio da Tarik che non li accoglierà nel migliore dei modi. "Volete i miei soldi, giusto?", chiederà l'uomo sapendo che ormai tutti hanno scoperto che ha 20 milioni di euro nascosti da qualche parte.

Oylum e Ozan saranno stupiti di vedere Tarik rivolgersi a loro in quel modo e gli diranno che non vogliono il suo denaro. "Vogliamo solo sapere come hai fatto", diranno, ma Tarik negherà di essere così ricco. Ozan accuserà suo padre di non aver mai pensato alla loro famiglia, ma di essersi preoccupato solo per Yesim, la donna che lo ha sempre ingannato. Tarik andrà su tutte le furie e dopo aver rimproverato Ozan per il suo tono, manderà via entrambi i suoi figli: "Voi due non esistete per me".

Poco dopo, Oltan telefonerà a Ozan e gli comunicherà di averlo assunto ufficialmente ai suoi cantieri. Il ragazzo sarà al settimo cielo e condividerà con Oylum la gioia di un nuovo lavoro.

Un'altra amara verità per Guzide

Nella puntata di Tradimento in onda martedì 18 febbraio, Guzide si sentirà con le spalle al muro. Oltan le chiederà l'assoluzione per una causa che lo vede imputato per una truffa a migliaia di persone.

Guzide sarà tormentata la pensiero di agire contro la giustizia e si recherà in barca a comunicare il suo rifiuto a Oltan. Quest'ultimo, tuttavia, le mostrerà un video in cui Oltan ammette di aver tolto la vita a Kaan e implora il suo aiuto. Guzide cambierà faccia e sarà terrorizzata all'idea che suo figlio possa finire in prigione.

"Hai deciso senza pensare", le dirà Oltan, "Una madre farebbe qualsiasi cosa per suo figlio". La decisione è tua, dirà Oltan: "O mi aiuti o Ozan andrà in prigione". Guzide andrà via senza dare una risposta, ma questa volta per lei sarà molto più difficile fare una scelta.

Tutti gli aiuti di Oltan alla famiglia di Guzide

Oltan è un amico della famiglia Yenersoy, ma è chiaro che non fa nulla senza ottenere qualcosa in cambio. Oltan è stato fondamentale quando Oylum è finita in carcere con l'ingiusta accusa di omicidio stradale. Lui ha rintracciato il testimone chiave e lo ha costretto a dire la verità al giudice ricattandolo. Sempre Oltan ha aiutato Guzide a uscire da una brutta situazione quando era stata accusata di aver calunniato il giudice di sua figlia.

Anche Ozan si è rivolto a Oltan, ma lui lo ha fatto senza dire nulla alla famiglia. Il giovane si è trovato in un grosso guaio, perdendo un milione di dollari di Oltan investendolo in criptovalute seguendo il consiglio sbagliato di Kaan. Quando Ozan ha capito di essere stato truffato è andato ad affrontare Kaan e durante la colluttazione lo ha colpito con un coltello pensando di avergli tolto la vita. A quel punto Ozan ha chiamato Oltan, l'unico in grado di aiutarlo in quella situazione.