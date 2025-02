Ozan tenterà di eliminare Tarik, stanco delle sue cattiverie nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Ozan tenderà una trappola a suo padre per farlo finire in un dirupo con la sua auto. Tarik sarà terrorizzato e riuscirà a salvarsi solo grazie all'arrivo di Guzide che impedirà a suo figlio di macchiarsi del grave reato.

L'odio di Tarik e la reazione di Ozan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che il rapporto tra Tarik e i suoi figli sembrerà distrutto per sempre. Tutto avrà inizio quando l'uomo assolderà un sicario per eliminare Guzide. La donna riuscirà a salvarsi, ma Oylum e Ozan saranno sconvolti dal gesto di Tarik e non riusciranno a perdonarlo.

I due ragazzi inizieranno una causa per rifiutare il cognome di Tarik, ma questo non basterà a Ozan. Nonostante le raccomandazioni della sua famiglia, infatti, il ragazzo studierà un piano per vendicarsi per sempre di Tarik togliendogli la vita. All'insaputa di tutti, Tarik rapirà la piccola Oyku per tendere una trappola a suo padre. Yenersoy riceverà da suo figlio un appuntamento per riprendersi Oyku e ad aspettarlo ci sarà un uomo che lo addormenterà con un potente anestetico. Al suo risveglio, Tarik si ritroverà legato al volante della sua auto e Ozan si avvicinerà a lui con un'arma. Il ragazzo sarà fuori di sé e dopo aver urlato a suo padre tutta la sua delusione, ordinerà al suo amico di disattivare il freno.

L'idea di Ozan sarà quella di far precipitare Tarik con la sua auto in un dirupo, senza lasciare alcuna traccia dell'omicidio.

La telefonata di Behram che cambierà tutto

Nelle prossime puntate di Tradimento ci saranno momenti ad altissima tensione. Tarik sarà sul punto di perdere la vita perché la sua auto si muoverà verso il dirupo senza che lui possa fare nulla per fermarla.

Yenersoy sarà terrorizzato, ma Guzide riuscirà a salvargli la vita appena in tempo. Grazie alla telefonata di Behram che la avvertirà del rapimento della piccola Oyku da parte di Ozan, Guzide capirà tutto. La donna riuscirà a rintracciare suo figlio e correrà sul luogo in cui si trova con Tarik per impedirgli di macchiarsi di un terribile delitto.

Yenersoy si salverà grazie all'intervento della sua ex moglie che gli chiederà disperatamente come abbiano fatto ad arrivare a quel punto dopo trent'anni di vita insieme.

Ozan si trova ancora nei guai

Nelle puntate in onda in Italia, Ozan sta vivendo un momento molto difficile. Dopo aver trovato lavoro presso l'azienda di Oltan, per lui sembrava essere arrivata finalmente un po' di serenità ma non è stato così. Mentre si trovata in cantiere, infatti, Ozan ha avuto un brutto scontro con un operaio. Il figlio di Guzide ha denunciato il furto di materiale dal cantiere e l'operaio colpevole di questo reato non ha sopportato il suo atteggiamento. Tra loro è nato un litigio e in poco tempo sono arrivati alle mani.

Ozan si è trovato in seria difficoltà, perché l'operaio stava per colpirlo con un bastone. Per difendersi, il figlio di Guzide ha allontanato l'aggressore con un calcio senza pensare alle conseguenze. L'operaio ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto dal palazzo in costruzione. Ozan è stato portato via dalla polizia dopo aver ridotto in fin di vita l'operaio. Adesso il ragazzo dovrà dimostrare di aver agito per legittima difesa, ma per farlo avrà bisogno ancora una volta dell'aiuto di Oltan.