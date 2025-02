Guzide inaugurerà il nuovo studio ma sarà delusa dall'assenza di Sezai nella puntata di Tradimento di domenica 2 marzo: Ozan, infatti, all'insaputa di sua madre chiederà a Sezai di stare lontano da lei.

Le anticipazioni rivelano che l'inaugurazione dello studio sarà un disastro per Guzide perché all'improvviso tutti i clienti andranno via. Questo succederà perché Tarik farà pubblicare la notizia del licenziamento di Guzide per abuso d'ufficio. Come se non bastasse, Yenersoy e Yesim andranno alla feta per deridere Guzide e minacciarla ancora una volta.

Ozan chiederà a Sezai di farsi da parte

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim continuerà a tramare alle spalle di Guzide e questa volta colpirà il suo rapporto con Sezai. La donna ordinerà ad un investigatore privato di seguire la sua rivale e cercare qualcosa di compromettente che la riguarda. Yesim riuscirà ad ottenere delle foto di Guzide in compagnia di Sezai e le invierà immediatamente a Ozan, per metterlo in guardia. Il ragazzo reagirà molto male a quelle foto, tanto che si recherà da Sezai per affrontarlo. Ozan sarà molto chiaro con l'amico di Guzide: "Mia madre è ancora una donna sposata", dirà, "Stai lontano da lei se sei davvero suo amico". Sezai sarà stupito dalle parole di Ozan e proverà a spiegargli che tra lui e Guzide c'è un'amicizia che dura da molti anni, ma il ragazzo andrà via ancora prima di ascoltare le sue ragioni.

"Non dire nulla a mia madre", raccomanderà Ozan andando via. Sezai sarà molto addolorato dal confronto, ma non gli resterà che rispettare la richiesta di Ozan senza parlarne con Guzide.

L'ennesima provocazione di Tarik e Yesim

Nella puntata di domenica 2 marzo, per Sezai arriverà un momento molto difficile dopo la visita di Ozan.

L'uomo non potrà ignorare la richiesta del figlio di Guzide e sceglierà di farsi da parte, ma questa decisione gli costerà molto. Sezai si sfogherà con il suo servitore che non approverà il comportamento di Ozan: "Quando lui ha avuto bisogno tu sei corso ad aiutarlo", gli dirà. Sezai, tuttavia, riconoscerà che il ragazzo ha ragione e Guzide è ancora una donna sposata, anche e loro sono solo amici.

"Non è la prima volta che la aspetto", dirà rassegnato l'uomo. Nel frattempo, per Guzide arriverà il momento di inaugurare lo studio legale. La donna sarà molto felice di ricevere i nuovi potenziali clienti e accanto a lei ci saranno Oylum, Ozan, Tolga, Umit e Naza. Guzide non potrà fare a meno di pensare a Sezai che non arriverà, deludendo molto le sue aspettative. La donna farà un bel discorso a tutti i presenti, ma la gioia del successo finirà presto, perché Tarik farà pubblicare in rete l'articolo che parla del licenziamento di Guzide per abuso di ufficio. I clienti, leggendo la notizia andranno via rifiutando una collaborazione con lei. A peggiorare la situazione arriveranno Tarik e Yesim che derideranno Guzide: "Hanno visto la tua vera faccia", diranno riferendosi ai clienti andati via.

Tarik minaccerà nuovamente sua moglie, dicendole che questo è solo l'inizio della sua vendetta.

Come ha fatto Guzide a comprare lo studio legale?

Guzide si è trovata in difficoltà economica quando è stata licenziata dopo la denuncia di Tarik. La donna ha parlato ai suoi figli del desiderio di realizzare uno studio legale tutto suo, ma ha avuto difficoltà nel trovare il posto adatto per la sua attività. L'unico ufficio a disposizione costava 120mila dollari e Guzide non aveva quella cifra per iniziare il suo lavoro. A questo proposito, Ozan ha pensato di aiutare sua madre senza dirle nulla. Il ragazzo è tornato a lavorare per Oltan e si è fatto carico delle spese per lo studio, mettendosi d'accordo con il proprietario dell'immobile. Quest'ultimo ha finto di fare a Guzide un prezzo di favore di soli 50 mila dollari e la donna non si è lasciata sfuggire questa occasione. In realtà, il resto del denaro è stato pagato da Ozan.