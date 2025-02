Sezai deciderà di aprirsi con Guzide e le parlerà dei suoi tormenti nella puntata di Tradimento in onda lunedì 24 febbraio: "Da anni vivo nell'oscurità".

Le anticipazioni rivelano che Sezai sorprenderà Guzide con una frase: "Ho tolto la vita a mia moglie". L'uomo spiegherà che quando era sposato ed è stato fuori città per dei giorni, al suo ritorno al paese girava la voce di un Tradimento di sua moglie. Sezai spiegherà di aver creduto alle maldicenze ignorando le parole di sua moglie Semahat che smentiva tutto. Sezai racconterà di essere andato via di casa, ma la notte ha ricevuto una telefonata che lo informava del decesso di sua moglie che si era tolta la vita nella loro stanza.

Guzide scoprirà il doloroso passato di Sezai

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Sezai parlerà a Guzide di una cosa molto importante. L'uomo busserà alla porta della giudice e annuncerà: "Devo confessarti una cosa". Guzide si siederà con Sezai e lo ascolterà. "Da anni vivo nell'oscurità", inizierà l'uomo, "Hai il diritto di sapere". Guzide inviterà il suo amico a fidarsi di lei e a parlare liberamente e lui si lascerà andare. "Ho tolto la vita a mia moglie", dirà alla donna che resterà in silenzio ad ascoltarlo. Sezai spiegherà che sua madre gli ha fatto conoscere Semahat, una donna buona e gentile che sarebbe stata per lui un'ottima moglie. "Ci siamo sposati, l'ho adorata, ma non la amavo abbastanza" riconoscerà Sezai.

L'uomo continuerà a raccontare la sua storia, arrivando a 14 anni prima, quando sua moglie ha conosciuto un ragazzo giovane e bello, appena trasferito al paese. Sezai spiegherà che Semahat ha aiutato il nuovo arrivato a trovare un appartamento e lo ha sistemato in una delle loro proprietà. "Lei è stata molto gentile, gli ha dato da mangiare e lo ha aiutato ad ambientarsi", dirà Sezai, aggiungendo che in quei giorni ha dovuto trasferirsi per qualche giorno a causa del lavoro.

Il rimorso che non lascia in pace Sezai

Nella puntata di lunedì 24 febbraio, Sezai parlerà a Guzide del suo doloroso passato e di quando 14 anni prima ha lasciato sua moglie da sola in paese perché doveva occuparsi di un caso. "Al mio ritorno in paese tutti mi guardavano in modo strano", dirà Sezai, "E uno dei vicini mi ha detto qualcosa che mi ha sconvolto".

L'uomo spiegherà che in quel momento ha appreso che giravano delle voci su sua moglie e il nuovo arrivato. "Il mondo mi è crollato addosso", dirà Sezai, "E senza chiedere nulla a Semahat sono andato ad affrontarla sfogando la mia rabbia. Guzide guarderà il suo amico in lacrime che le spiegherà di non aver dato ascolto alle parole di sua moglie che negava le maldicenze sul suo conto. "Chiusi la porta e me ne andai", dirà Sezai, "Non so per quanto tempo ho vagato, ma la notte mi hanno chiamato per una terribile notizia: Semahat si era tolta la vita nella nostra stanza". Guzide scoppierà a piangere insieme a Sezai che le spiegherà che da quel giorno sua figlia Ipek ha smesso di parlargli e non vuole più avere nulla a che fare con lui.

Guzide aveva notato che qualcosa tormentava Sezai

Nelle puntate precedenti era chiaro che Sezai fosse tormentato da qualcosa. L'uomo è sempre stato innamorato di Guzide, ma il dolore che si percepiva in lui era molto più profondo di un amore non corrisposto. La giudice si è accorta dei momenti bui che spesso Sezai aveva, ma lui ha sempre risposto che andava tutto bene, perché non aveva il coraggio di parlare. Poco tempo fa, Oylum è andata a trovare Sezai e ha notato la foto di una ragazza sul tavolo. La figlia di Guzide ha chiesto a Sezai chi fosse la ragazza ritratta e lui ha confidato a Oylum di avere una figlia, Ipek, che vive in Canada. Sezai non si è spinto oltre e non ha parlato a Oylum della grande mancanza di sua figlia.