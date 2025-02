Oltan capirà che è stata Yesim a spingere Burcu e nella puntata di Tradimento di mercoledì 26 febbraio mostrerà un video a Tolga.

Le anticipazioni rivelano che l'imprenditore darà a suo figlio il video che potrebbe incastrare Yesim, perché la donna appare con la sua amica a pochi istanti dalla sua fine. Nel frattempo, Guzide ripenserà alle parole di Sezai e Nazan la inviterà a lasciarsi andare con lui. Infine, Tolga verrà a sapere che Behram ha aiutato Oylum a rubare i documenti di Oyku e si allontanerà da lei.

La gelosia di Tolga nei confronti di Behram

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Umit rischierà dieci anni di carcere a causa della denuncia di Yesim. Quest'ultima, infatti, si recherà a casa di Guzide con la polizia e accuserà Umit di aver rapito Oyku mentre era al parco. Gli agenti porteranno Umit in commissariato e per la famiglia di Guzide saranno momenti di grande tensione. Nazan chiamerà Oylum per avvertirla di quello che sta accadendo e la ragazza si farà accompagnare da Tolga per stare accanto alla famiglia. Una volta arrivati in commissariato, Tolga e Oylum ascolteranno il racconto di Nazan che aggiungerà che fortunatamente gli agenti non hanno trovato i documenti di Oyku a casa di Guzide.

A quel punto Oylum si allarmerà e chiederà a Tolga di nascondere la carta d'identità della bambina che gli porgerà. Il ragazzo verrà a sapere che Oylum e Behram sono andati a casa di Yesim per rubare i documenti di Oyku e sarà molto geloso. La ragazza rassicurerà il suo fidanzato dicendogli che Behram non significa nulla per lei, ma Tolga si arrabbierà e si allontanerà da lei.

Le parole di Sezai faranno pensare Guzide

Nella puntata di Tradimento di mercoledì 26 febbraio Guzide non potrà fare a meno di pensare alla confessione di Sezai. Il tormento dell'uomo che non riesce più a parlare con sua figlia Ipek, farà preoccupare la giudice che ne parlerà con Nazan. Quest'ultima inviterà la sua amica a lasciarsi andare ai sentimenti senza analizzare ogni cosa come faceva in passato.

Nazan ricorderà a Guzide che Sezai l'ha sempre amata ed era chiaro sin dai tempi dell'università. Nel frattempo, Oltan chiamerà Tolga sulla sua barca e gli mostrerà un video in cui si vede Yesim in compagnia di Burcu alla stazione, poco prima della sua scomparsa. L'imprenditore dirà a suo figlio che secondo lui è stata Yesim a spingere Burcu sotto al treno.

Il viaggio di Yesim e la richiesta di Oyku

Nelle puntate precedenti, Yesim ha affidato la piccola Oyku a una baby sitter per poter trascorrere dei giorni con le sue amiche. Tarik è partito per un viaggio di lavoro raccomandando a Yesim di stare molto attenta a sua figlia. Sin da subito la baby sitter non è stata molto simpatica a Oyku, perché non ha avuto molte attenzioni per lei.

Quando la bambina è andata al parco con la baby sitter e ha incontrato Umit lo ha pregato di portarla a casa di Guzide fino quando sua madre non sarebbe tornata dal viaggio. Oyku ha passato dei giorni sereni con Umit, Ozan e Oylum ai quali si è legata moltissimo.