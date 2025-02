Tolga lascerà Oylum nella puntata di Tradimento di domenica 9 febbraio: "Hai mentito di nuovo" dirà il ragazzo, deluso dopo la cena con Guzide e la famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Oylum prometterà che confesserà a Guzide le sue bugie sugli studi, ma quando sarà con sua madre la ragazza si tirerà indietro. Nel frattempo, Yesim dovrà pagare una cifra spropositata per restare a casa della parente di Burcu. Per la donna, inoltre, la priorità sarà cercare Tarik e Oyku e per questo andrà a chiedere l'aiuto di Oltan. Quando saranno in barca, tra i due scoppierà la passione.

La cena di Guzide e della sua famiglia

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nella puntata di domenica 9 febbraio Oylum si darà da fare per organizzare una cena con Guzide. La ragazza, insieme a Tolga e Ozan, avrà intenzione di festeggiare le dimissioni di sua madre, ma approfitterà dell'occasione anche per confessarle le sue bugie. Oylum assicurerà a Tolga che non farà passare altro tempo e lui la appoggerà. Quando la famiglia sarà riunita al ristorante, tuttavia, le cose non andranno come previsto. Oylum perderà all'improvviso il coraggio e dirà a sua madre e Nazan di averle convocate per parlare dei suoi problemi di salute. La ragazza spiegherà che non sarà più necessario indossare il collare e quindi voleva festeggiare con loro.

Tolga sarà molto deluso dal comportamento di Oylum e non sarà disposto a tollerare oltre. Dopo la cena, il ragazzo lascerà la sua fidanzata, perché non riuscirà più a fidarsi della sua parola. "Hai mentito ancora", dirà Tolga a Oylum che proverà inutilmente a giustificarsi, spiegando che sua madre era ancora debole. Nel frattempo, Yesim sarà disperata perché non riuscirà a trovare Tarik in nessun modo.

Esasperata, la donna si sfogherà con Burcu che le consiglierà di recarsi da Oltan e chiedere notizie a lui.

Gli inganni di Burcu ai danni di Yesim

Nella puntata di Tradimento in onda domenica 9 febbraio, Yesim continuerà ad essere raggirata da Burcu ma non se ne renderà conto. La donna, infatti, sarà d'accordo con Fatma per estorcere più denaro possibile alla sua ex vicina.

Dopo essere rimasta senza casa, infatti, Yesim andrà a stare da una parente di Burcu che fingerà di farle un favore, ma l'affitto della piccola abitazione sarà molto salato. Quando Yesim andrà in barca da Oltan emergerà che i due sono molto in confidenza. Tra il padre di Tolga e Yesim scatterà la passione e successivamente i due parleranno dei tempi passati. Oltan prometterà a Yesim che riuscirà a scoprire dove si nasconde Tarik e glielo riferirà appena possibile.

L'addio di Tarik e la disperazione di Yesim

Nelle puntate precedenti, Tarik ha trovato in casa di Yesim l'orologio che le aveva regalato Guzide per l'anniversario. L'oggetto si trovava alla villa di sua moglie e Tarik ha dedotto che Yesim avesse distrutto la casa di Guzide, proprio come sosteneva la sua famiglia.

In preda alla rabbia e alla vergogna per aver difeso Yesim contro Guzide e Ozan, Tarik ha preso Oyku ed è andato via. Yesim ha provato a gridare la sua innocenza, ma non è servito a nulla. A commettere il resto non è stata lei, ma Burcu che le ha rubato le chiavi e ha pagato un uomo per distruggere la casa di Guzide. Yesim era all'oscuro di tutto e si tratta di un piano della sua vicina di casa per fomentare odio tra lei e la giudice.