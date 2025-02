Nelle puntate di Tradimento che andranno in onda su Canale 5 dal 24 febbraio al 2 marzo, Yeşim sarà costretta a confessare a Tarik di essere stata lei a uccidere Burcu. Il problema è che questa verità è già arrivata alle orecchie di Güzide e della sua famiglia, che non ha esitato a minacciarla per impedirle di far incarcerare Ümit. Per questo motivo, Yeşim ha testimoniato a suo favore in tribunale

Tarik si prepara a distruggere Ümit in tribunale

Tarik scoprirà qualcosa di sconcertante da Yeşim: mentre lui si trovava in Kazakistan per lavoro, Öykü è stata rapita da Ümit.

A Tarik non torneranno alcuni dettagli: come ha fatto a non accorgersi che la bambina non era con lei? Allora Yeşim gli dirà che si trovava ad Antalya per "badare a una zia". Tarik si arrabbierà con la donna, ma perché non ha portato la bambina con lei? Yeşim non l'ha portata perché la zia "era malata" e temeva che potesse contagiare la bambina.

Yeşim dirà una bugia dietro l'altra, mica potrà dire che è partita a Istanbul per divertirsi con le sue amiche. A ogni modo, Tarik si preparerà per affondare Ümit durante il processo, quello che lo vede imputato per il rapimento di Öykü.

Yeşim tradisce Tarik in tribunale: Ümit torna in libertà

In tribunale, Tarik userà Yeşim come testimone, sperando così di far sbattere Ümit in prigione.

Tutto andrà bene fino a quando Yeşim tradirà Tarik, dicendo davanti al giudice che Ümit non ha rapito la bambina e che Tarik si sta comportando in questo modo solamente perché Ümit è il fratello di colei che diventerà la sua ex moglie e in qualche modo sta cercando di vendicarsi.

Tarik non riuscirà a credere alle sue orecchie e grazie alla testimonianza di Yeşim, Ümit riuscirà a uscire dalla prigione.

Yeşim confessa a Tarik: è lei l'assassina di Burcu

Yeşim correrà a casa e si rinchiuderà dentro. Tarik proverà ad aprire la porta, ma non ci riuscirà, e arriverà a sfondarla. Quando si troverà davanti a Yeşim, le chiederà il motivo del suo passo indietro. Yeşim non vorrà rivelarglielo, perché temerà che Tarik possa arrabbiarsi con lei.

Quando Tarik sentirà queste parole, crederà che Yeşim l'abbia tradito con un altro uomo. Perché si ricorderà di quando Ozan gli ha detto di aver visto la décolleté di Yeşim nello yacht di Oltan.

Il motivo per cui Yeşim non ha testimoniato contro Ümit, invece, sarà un altro. Con le lacrime agli occhi, Yeşim dirà a Tarik: "Sono stata io a uccidere Burcu, buttandola sui binari prima che arrivasse la metro. Oylum e la sua famiglia sanno tutto e mi hanno minacciata". Tarik sarà visibilmente sconvolto, sapeva che la sua compagna era disposta a tutto pur di vendicarsi di qualcuno, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe arrivata al punto di uccidere qualcuno.