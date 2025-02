La piccola Oyku finirà in ospedale nella puntata di Tradimento in onda su Canale 5 nella prima serata di domenica 23 febbraio. La bambina non avrà nulla di grave, ma per essere dimessa sarà necessario il consenso dei genitori. A quel punto, Ozan si spaccerà per il padre della bambina.

Un'intossicazione alimentare spedisce Oyku in ospedale

La puntata serale dello sceneggiato turco riprenderà dal momento in cui Oyku si troverà a casa di Guzide e Umit, all'insaputa di Yesim, che crederà che la figlia sia in compagnia della babysitter. La bambina si troverà bene a casa dell'ex giudice, ma la situazione prenderà una brutta piega quando la piccola Oyku si sentirà male a causa di una intossicazione.

La bimba verrà ricoverata in ospedale per degli accertamenti e tutto si risolverà per il meglio, almeno dal punto di vista clinico. Per poterla dimettere, i sanitari avranno bisogno non solo dei documenti della bambina, ma anche del consenso dei genitori. Con l'aiuto di Behram, Oylum si introdurrà in casa di Yesim per recuperare i documenti di identità di Oyku. Come accennato, questi non basteranno per riportare Oyku a casa.

Ozan finge di essere il padre di Oyku nella puntata del 23 febbraio

Guzide e i suoi familiari dovranno trovare un modo per riuscire a far dimettere la bambina senza coinvolgere Yesim e Tarik. Ozan deciderà di fingersi il padre di Oyku, firmando l'autorizzazione per le sue dimissioni.

Nel frattempo, Tolga chiuderà ogni rapporto con suo padre Oltan, mentre Behram si presenterà a sorpresa a casa di Oylum.

Nelle puntate successive, Yesim farà ritorno a casa e si spaventerà molto quando non troverà Oyku. La donna andrà alla polizia per denunciarne la scomparsa e, tramite le telecamere di sorveglianza sparse per la città, scoprirà che la bambina è in compagnia di Umit.

A questo punto, la polizia farà irruzione nella casa di Guzide dove troverà Oyku. Umit verrà portato in centrale per essere interrogato.

La puntata del 23 febbraio finisce dopo la mezzanotte

La puntata in onda in prima serata domenica 23 febbraio non finirà in anticipo rispetto al solito, come erroneamente detto nei giorni scorsi.

La serie inizierà alle 21:30 e terminerà solo alle 00:10, mantenendo la stessa durata delle settimane precedenti. I fan di Tradimento potranno seguire le vicende di Guzide e della sua famiglia sin dopo la mezzanotte, senza rischiare di veder tagliata qualche scena clou proprio sul più bello. D'altronde, Mediaset sta puntando molto su questa nuova serie e non vuole certo perdere telespettatori accorciando la durata dell'appuntamento festivo.