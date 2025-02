Nella puntata di Tradimento in onda nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, Guzide perderà la carica di giudice dopo essere stata denunciata da Tarik per aver favorito Oltan durante un processo. La donna in seguito verrà pure accusata dal marito e da Yesim di aver bruciato la loro auto, ma in questo caso Guzide riuscirà a dimostrare la propria innocenza.

Guzide perde la carica di giudice per via della denuncia di Tarik

La nuova puntata riprenderà dal momento in cui Guzide avrà ceduto al ricatto di Oltan pronunciandosi in suo favore nel processo in cui l'uomo era imputato.

La scelta di Guzide le si ritorcerà contro nel momento in cui Tarik deciderà di denunciarla ai suoi superiori.

Nel frattempo la donna farà pace sia con Ozan che con Oylum. Più tardi però Guzide verrà a sapere di essere stata denunciata in relazione al processo di Oltan e non tarderà ad arrivare per lei una brutta regola. Guzide perderà la carica di giudice e questo per lei sarà un duro colpo. La donna informerà i suoi familiari dell'accaduto cercando di essere il più sincera possibile su ciò che è successo. Oltan sarà furioso con Tarik, tanto da arrivare a minacciarlo di morte. Il marito di Guzide avrà però un asso nella manica e minaccerà a sua volta Oltan di rivelare a tutti gli affari sporchi di cui si sono occupati insieme in tutti questi anni.

Tarik accusa Guzide di aver bruciato la sua auto: anticipazioni del 22/02

Tarik non si limiterà a far perdere il lavoro a Guzide ma cercherà di farla incriminare per aver bruciato la sua auto. La polizia convocherà l'ex giudice in commissariato e quando lei arriverà stupirà tutti quanti visto che farà presente che in realtà la vettura bruciata non è di Tarik ma è intestata a lei.

Il piano del marito volto ad incastrarla per danneggiamento sarà così andato in fumo. Guzide insieme a Oylum, Umit, Nazan e Oltan andrà a cena al ristorante di Behram per festeggiare questa piccola vittoria. Finita la cena Oylum andrà a parlare con Tolga e i due decideranno di non interrompere la loro relazione. Nelle puntate successive Tolga prenderà definitivamente le distanze dal padre Oltan mentre la piccola Oyku verrà affidata ad una babysitter mentre la madre Yesim si assenterà per qualche giorno dalla città.

La bambina alla fine, andrà a stare a casa di Guzide e Umit all'insaputa di Tarik e Yesim che, a questo punto, crederanno che la figlia sia stata rapita.

Tradimento in onda alle ore 15:15 sabato 22 febbraio

A differenza di quanto accaduto nelle settimane precedenti, nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, la serie TV con Vahide Percin posticiperà l'orario di inizio. Invece che alle ore 14:50 come d'abitudibe, Tradimento prenderà il via alle 15:15 e si protrarrà sino alle 16:30, orario in cui la linea passerà a Verissimo. Un cambio di programmazione per dare spazio a uno speciale del Grande Fratello, che verrà trasmesso prima degli appuntamenti con Beautiful e Tradimento.