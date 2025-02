Nelle prossime puntate di Tradimento, anche Oylum si renderà conto del lato oscuro di Behram. Quando lui scoprirà che è incinta, sarà al settimo cielo e non vedrà l'ora di diventare padre. Oylum, però, non sarà dello stesso avviso, dal momento che avrà intenzione di abortire e dirà a Behram che lo farà anche senza il suo consenso. Tuttavia, il ragazzo la minaccerà: dovrà assolutamente dimenticarsi di porre fine alla vita di suo figlio.

Oylum decisa ad abortire, ma Behram reagisce in modo inaspettato

Oylum scoprirà di essere incinta e per lei non sarà affatto una bella notizia.

È troppo giovane per diventare madre e non se la sentirà di mettere al mondo il bambino, soprattutto perché crede che il bambino sia il figlio di Behram, il suo attuale fidanzato.

Per lei ci sarà solo una strada da seguire: interrompere la gravidanza. Rimarrà ferma nella sua decisione, anche quando andrà da Behram per dirgli che cosa sta succedendo. Sa che il bambino è suo, ma la scelta di proseguire la gravidanza deve essere solo sua, non vorrà sentire obiezioni. Ovviamente ci sarà un problema, perché Behram accoglierà la notizia della gravidanza con uno spirito diverso da quello di Oylum.

Behram felice per il bambino

Behram sarà entusiasta all'idea che presto potrebbe diventare padre. Inizierà a piangere, ad accarezzare dolcemente la pancia di Oylum e in un impeto di felicità, chiederà alla ragazza di sposarlo il prima possibile.

Oylum, però, non avrà intenzione di appoggiare la sua felicità: "Non capisci che sono troppo giovane per una cosa così grande. Io non voglio sposarti e, soprattutto, non voglio partorire". Una presa di posizione che non piacerà affatto a Behram, soprattutto quando la ragazza gli dirà che non ha bisogno del suo permesso se vuole interrompere la gravidanza.

Sarà proprio in quel momento che la prenderà per un braccio e le dirà: "Dimenticati di sbarazzarti del mio bambino". Behram avrà degli occhi minacciosi, incutendo un gran timore in Oylum.

Güzide contro Behram: 'Oylum non sarà mai tua moglie'

Con questo gesto di Behram, avranno luogo le ipotesi, ma soprattutto le paure di Güzide.

Non è affatto contenta che la figlia abbia lasciato Tolga per mettersi con Behram, soprattutto da quando ha scoperto che ha un lato oscuro. Non solo è accerchiato da diversi uomini malavitosi, in più Behram possiede anche una pistola, cosa che non piace a Güzide.

Durante le prossime puntate, non esiterà a dirglielo in faccia. Lui cercherà in tutti i modi di fare impressione agli occhi di Güzide, ma la donna non si lascerà coinvolgere facilmente da questi atteggiamenti mielosi e non esiterà a dirgli che Oylum per lui non rappresenta niente e che non diverrà mai sua moglie.