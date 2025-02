In Tradimento, Güzide inizierà a provare pietà per il brutto modo in cui Tarik tratta Yeşim. È vero, quella donna gliene ha combinate di tutti i colori, ma sarà dispiaciuta nel vederla così succube e, soprattutto, sola. Con Tarik che non vorrà più divorziare da Güzide, a Yeşim non resterà niente, nemmeno sua figlia, visto che Tarik gliel'ha portata via.

Yeşim scopre la data del divorzio di Tarik e sogna il matrimonio e il suo patrimonio

Un giorno, Yeşim si recherà presso l'ufficio di Tarik per parlargli del fatto che gli ha preso Öykü, ma, prima di bussare, lo sentirà conversare con una donna.

La persona in questione è Elmas, l'avvocatessa di Güzide, e la sentirà mentre dirà a Tarik che cosa vuole Güzide dal divorzio.

Dalla conversazione, Yeşim capterà anche la data e il luogo dell'udienza e non potrà che esserne felice. Rientrerà subito a casa, raccontando alla zia Ilknur ciò che ha appena saputo. Non potrà che pensare una cosa: finalmente potrà avere il matrimonio che ha sempre desiderato, ma, soprattutto, il patrimonio di Tarik.

Yeşim si prepara a festeggiare il divorzio

Arriverà il giorno dell'udienza e Yeşim vorrà, ovviamente, parteciparvi. Andrà accompagnata dalla zia, ma si farà bella per fare colpo su Tarik appena il giudice confermerà che lui e Güzide non sono più marito e moglie.

Yeşim, invece, si ritroverà ad assistere a una scena inaspettata.

Davanti al giudice, Tarik confesserà di non voler più divorziare da Güzide e di voler provare a ricostruire il loro matrimonio. La stessa Güzide sarà sorpresa, ma la più colpita sarà Yeşim, che, proprio davanti al giudice, inizierà a inveire contro Tarik.

Il giudice la inviterà a stare calma e, vista la situazione, sarà costretto a rinviare il processo.

Yeşim disperata dopo l’udienza minaccia Tarik, mentre Güzide prova pietà per lei

Fuori dall'aula, Yeşim si avventerà contro Tarik, urlandogli: "Mi hai ingannata, distrutto la vita, sappi che prima o poi ti ucciderò". Tarik non baderà alle parole della sua, ormai, ex compagna, volterà le spalle e se ne andrà via. La disperazione di Yeşim colpirà in maniera particolare Güzide, che per una volta proverà tanta pietà per quella ragazza, nonostante il male che le ha fatto.

Quando la famiglia di Güzide sarà riunita a casa per la cena, la donna parlerà di ciò che ha provato dopo la fine dell'udienza: "Spero che Yeşim riesca ad avere cura di se stessa, lei non ha proprio niente e nessuno, e Tarik le ha preso anche la piccola Öykü". Per una volta, tutti saranno concordi e si diranno dispiaciuti per aver visto la ragazza in quelle condizioni. Bisogna anche precisare che Yeşim vive una situazione così perché non ha vissuto un'infanzia facile, visto che ha perso entrambi i genitori quando aveva solamente cinque anni.