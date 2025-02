Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik inizierà a sospettare seriamente che Güzide abbia provato a ucciderlo. Dopo essere stato colpito da un infarto, verrà ricoverato in ospedale, dove il medico gli confermerà che non è stato causato da un problema al cuore: qualcuno gli ha fatto ingerire, a sua insaputa, una sorta di veleno per provocargli un infarto. La vera responsabile è Yeşim, che cercherà di far ricadere la colpa su Güzide e Tarik crederà che abbia provato a ucciderlo quando gli ha offerto un bicchiere d'acqua.

Tarik sopravvive all'infarto e sospetta di Yeşim

Tarik riuscirà a uscire indenne dall'infarto che l'ha colpito. Nonostante arrivi in ospedale in condizioni critiche, i medici riusciranno a salvargli la vita. Tuttavia, fin da subito penserà che Yeşim possa c'entrare con questa vicenda, perché il tutto è accaduto pochi istanti dopo in cui l'uomo ha avuto un incontro con lei.

Chiederà al medico delle delucidazioni su ciò che gli è accaduto: come può essere stato vittima di un infarto, visto che è in buona salute? Qualche giorno prima, si è sottoposto a una visita cardiologica e il medico gli ha detto che tutto andava bene. Il medico dell'ospedale gli confermerà ciò che già sa: non ha problemi al cuore, è stato vittima di un infarto perché qualcuno gli ha somministrato una sorta di veleno.

Tarik sospetta di Yeşim, ma lei accusa Güzide

Tarik guarderà subito in faccia Yeşim e capirà che dietro questa faccenda si nasconde la sua mano. Tuttavia, la donna userà la sua arma più fedele: le bugie. Penserà bene di dare la colpa di tutto a Güzide, solo lei ha delle ragioni valide per ucciderlo, visto che l'ha lasciata senza una casa.

Per cercare di rendere la sua scenetta ancora più credibile, Yeşim dirà a Tarik: "Sai che devi fare? Le devi ridare la sua casa. Solo così possiamo stare tranquilli". Tarik non baderà alle parole di Yeşim: nonostante tutto, Güzide non gli farebbe del male. Tuttavia, inizierà ad avere qualche dubbio quando penserà che, prima di avere l'infarto, ha incontrato anche Güzide.

Tarik sospetta di Güzide, ma ignora il piano di Yeşim

Tarik è andato a casa di Güzide per farle vedere di persona le sue nuove disposizioni per l'eredità: visto che Ozan e Oylum non vogliono più avere come cognome Yenersoy, lui li ha diseredati. Durante la discussione, però, Tarik ha iniziato a tossire e Güzide gli ha detto, ironicamente: "Ma vuoi proprio morire qui di fronte a me?". Poco dopo la donna gli ha portato un bicchiere d'acqua per fargli calmare la tosse e Tarik inizierà a pensare seriamente che la moglie gli abbia somministrato del veleno per ucciderlo.

Tarik, invece, non riuscirà a immaginare che è stata Yeşim a tentare di ucciderlo, proprio per prendergli l'eredità che spetterebbe a Öykü, designata come unica erede.