Tolga andrà da Guzide dopo aver scoperto la verità sul ricatto di Oltan nelle prossime puntate della soap Tradimento: "Kaan è vivo, Ozan non ha eliminato nessuno".

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Tolga si sentirà molto deluso da suo padre che ha preso in giro tutti per mesi. La prima cosa che il ragazzo farà sarà andare ad avvertire Guzide che si sentirà sollevata per Ozan, ma non potrà ignorare il grave inganno di Oltan.

Un pacco inaspettato destinato a Tolga

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto emergerà una verità molto importante per Guzide e la sua famiglia.

Tutto avrà inizio con un pacco che verrà consegnato a Tolga e che contiene una pendrive . In quel momento, il figlio di Tolga sarà in riunione e chiederà ai suoi colleghi di lasciarlo da solo per visualizzare il contenuto del dispositivo ricevuto. Tolga ordinerà alla segretaria di procurargli un computer senza alcuna connessione alla rete aziendale. Quando sarà da solo, il ragazzo vedrà finalmente il contenuto ricevuto e sarà sconvolto nel vedere in video Kaan vivo e vegeto. Nelle immagini si vedrà il truffatore mettersi d'accordo con Lara: "Ozan pensa di avermi eliminato". Tolga sarà senza parole e si lascerà andare alla rabbia, lanciando con forza il pacchettino ricevuto. "No papà, mi hai ingannato".

dirà tra sé. Dopo mesi di ricatti, Tolga si renderà conto che Oltan ha preso in giro Guzide e Ozan solo per tenerli in pugno.

La bella notizia per Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga scoprirà che Ozan non ha eliminato Kaan e che era tutta una montatura per poter ricattare lui e la sua famiglia. Nel frattempo, Oltan si accorgerà che manca la chiavetta che custodiva gelosamente e sarà convinto che Ibo gliel'abbia rubata.

L'uomo sarà furioso con il suo collaboratore, ma non riuscirà a rintracciarlo. Tolga andrà subito a casa di Guzide per raccontarle tutto quello che ha scoperto. "Voglio mostrarti qualcosa, non so chi me l'abbia mandato", dirà il ragazzo alla madre di Oylum, "Non è una brutta notizia". Guzide si siederà e guarderà il contenuto della chiavetta con stupore.

"Kaan è vivo", dirà Tolga lasciando Guzide, Nazan e Umit a bocca aperta. "Mio padre voleva che Ozan pensasse di essere un assassino", spiegherà, "Ma lui non ha ucciso nessuno". Per Guzide sarà un grande sollievo sapere che suo figlio non si è macchiato di nessun delitto, ma la delusione nel confronti di Oltan sarà molta.

Il ricatto di Oltan a Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Oltan ha messo Guzide con le spalle al muro mostrandole un video di Ozan. La giudice ha visto suo figlio che chiedeva disperatamente aiuto e che diceva di aver ucciso Kaan.

Oltan ha usato questo ricatto per ottenere un'assoluzione ingiusta da parte di Guzide che pur di salvare suo figlio è andata contro la legge. Questa scelta è costata cara a Guzide che è stata licenziata dopo aver emesso una sentenza favorevole a Oltan.