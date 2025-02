Nella puntata di sabato 1 marzo 2025 della soap Tradimento, Yesim si schiererà contro il compagno Tarik con il timore di poter finire in carcere per essersi macchiata dell'omicidio di Burcu. Scendendo nel dettaglio, dopo aver fatto arrestare Umit per il rapimento di sua figlia Oyku, la donna non avrà altra scelta oltre a quella di cedere al ricatto di Oylum e Tolga, quindi ritirerà la denuncia. Inoltre per impedire ai due giovani di mostrare alla polizia il video in grado di incastrarla, Yesim arriverà a smentire Tarik davanti al giudice nell'udienza contro Umit, sostenendo che ha denunciato il cognato per risentimento.

Oylum accetta di sposare Tolga, Tarik denuncia Umit

Dopo aver preso le distanze da Oylum a causa di Behram, Tolga tornerà sui suoi passi: il giovane farà una proposta di matrimonio alla ragazza, che accetterà di sposarlo.

Tarik verrà a conoscenza che durante la sua assenza, sua figlia Oyku è finita in ospedale per aver inalato delle sostanze tossiche a casa di Umit e Guzide. In preda alla furia, l'avvocato denuncerà il cognato Umit e chiederà alla compagna Yesim di confermare la sua versione davanti al giudice. A sorpresa Yesim volterà le spalle a Tarik e lo accuserà di star mentendo per calunniare Umit e Guzide. Al termine dell'udienza, Tarik chiederà delle spiegazioni a Yesim, la quale messa alle strette gli dirà di essere stata lei a spingere Burcu sui binari del treno causando la morte della donna.

Yesim dice al compagno di essere stata ricattata, Tarik scopre che Oylum e Tolga hanno mentito

Inoltre Yesim farà sapere a Tarik che Oylum e Tolga l'hanno ricattata dicendole di essere in possesso del video che dimostra il suo coinvolgimento con la morte di Burcu.

A questo punto Tarik si recherà da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia le cui telecamere avrebbero ripreso l'omicidio ma in cambio del filmato quest'ultimo gli chiederà 500 mila dollari.

Dopo aver rifiutato la richiesta di Ismail, Tarik scoprirà che in realtà sua figlia Oylum e Tolga hanno ingannato Yesim poiché non esiste alcun filmato compromettente .

Yesim si è vendicata di Burcu per averla tradita

Delusa dal comportamento della sua migliore amica Burcu, Yesim non ha esitato a fargliela pagare. Oltre ad apprendere che non aveva affatto perso il cellulare, Yesim ha scoperto che ha consegnato a Guzide i video delle sue malefatte.

A quel punto Yesim ha finto di trovarsi per caso nella stazione in cui Burcu aspettava la metro: tra le due è esplosa una lite che è culminata tragicamente. Yesim infatti ha spinto Burcu sui binari proprio mentre è sopraggiunto il treno della metropolitana. In seguito Yesim è stata messa al corrente della morte della sua amica dalla polizia e ovviamente si è finta estranea al delitto.