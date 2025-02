Oltan umilierà Yesim e la rifiuterà con disprezzo nella puntata di Tradimento in onda domenica 2 marzo: "Stai al tuo posto", dirà l'uomo prima di cacciarla via dalla barca.

Le anticipazioni rivelano che Yesim andrà in barca da Oltan e gli proporrà di rubare il patrimonio di Tarik e condividerlo. L'imprenditore sarà molto duro con la donna e le chiederà di chiamarlo "Signor Oltan", oltre a ricordarle che lei per lui non è niente. Yesim andrà via dalla barca in lacrime e con una grossa delusione. Nel frattempo, Guzide temerà per il futuro di Oylum e Tolga, soprattutto perché il ragazzo è il figlio di Oltan.

La proposta di nozze di Tolga e le perplessità di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga sorprenderà Oylum con una proposta di matrimonio. La ragazza accetterà con entusiasmo e tutto sembrerà andare a gonfie vele tra loro. Oylum telefonerà a Guzide annunciando che Tolga sarà a cena da loro per parlare del futuro. Guzide capirà subito le intenzioni di sua figlia e questo la renderà nervosa. Pur essendo felice per Oylum, infatti, la donna non potrà fare a meno di pensare che prima o poi Tolga si riconcilierà con suo padre e questo non le piacerà affatto. Guzide non si sbaglierà di tanto: il ragazzo, infatti, ha già di nuovo contatti con Oltan, ma lo nasconde anche ad Oylum. La ragazza parlerà con sua madre che le spiegherà che il suo unico obiettivo non deve essere quello di sposarsi.

Nel frattempo, Yesim sarà sempre più delusa da Tarik che rinuncerà ad acquistare il video che potrebbe incriminarla solo perché costa troppo. La donna non riuscirà più a sopportare il comportamento del suo compagno che, pur avendo milioni di dollari, non è generoso come si aspettava.

La proposta di Yesim e il rifiuto di Oltan

Nella puntata di Tradimento di domenica 2 marzo, Yesim penserà di vendicarsi di Tarik usando Oltan, ma commetterà un errore gravissimo. La donna si vestirà in modo provocante e andrà in barca dal padre di Tolga, certa di essere accolta con entusiasmo, ma non sarà così. Oltan sarà seccato anche solo dal fatto che Yesim si sia presentata da lui senza annunciarsi, ma lei sembrerà non accorgersene.

"Tarik mi fa vivere con pochi soldi pur avendo un patrimonio di venti milioni di dollari", dirà Yesim a Oltan lamentandosi della vita con Yenersoy, "Lui è ricco". L'imprenditore ascolterà lo sfogo della donna e alla fine perderà la pazienza: "Che mi importa di questo?" chiederà, "Perché sei qui?". Yesim si alzerà in piedi e si avvicinerà a Oltan: "Ho un'offerta per te: prendi i venti milioni di Tarik e li dividi con me". Il padre di Tolga riderà per la proposta insensata, ma poi il tono si farà molto serio. Prendendo Yesim per un braccio, Oltan inizierà ad umiliarla: "Io per te devo essere il signor Oltan ed esigo rispetto". La donna si sentirà disprezzata, ma Oltan continuerà: "Yesim, tu non sei niente per me, sei solo la donna che viene quando la chiamo".

Il padre di Tolga caccerà in malo modo Yesim: "Stai al tuo posto". La donna andrà via in lacrime, delusa dal comportamento di Oltan.

L'illusione di Yesim con Oltan

Nelle puntate precedenti è emerso che tra Oltan e Yesim c'è stata una relazione in passato. Lei lavorava in albergo dall'imprenditore ed è qui che ha conosciuto Tarik, ma nel frattempo aveva anche una storia con lui. Visto il comportamento di Oltan, tra i due c'erano solo incontri occasionali, ma Yesim evidentemente si è illusa che potesse esserci qualcosa di più. Tarik non si fida più della sua compagna e anche se non l'ha lasciata ha limitato di molto la sua generosità. Yenersoy ha capito che Yesim potrebbe stare con lui solo perché è molto ricco e per questo l'uomo la sta mettendo alla prova. A differenza di prima, Tarik si limita a dare a Yesim il minimo indispensabile per sopravvivere nonostante lui abbia un ricco patrimonio.