Oylum chiederà aiuto a Behram e con lui si introdurrà in casa di Yesim per rubare i documenti di Oyku nella puntata di Tradimento in onda lunedì 24 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Oyku finirà in ospedale dopo aver inalato delle sostanze nel laboratorio di Umit. Nel frattempo Ozan si troverà in un locale con Mesut e sarà colpito dalla bellezza di una sconosciuta. Poco dopo, il fratello di Oylum si accorgerà che la bella ragazza lavora per Oltan.

Oyku in ospedale, Guzide e Oylum in panico

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che la piccola Oyku avrà un incidente mentre si troverà a casa di Guzide e finirà in ospedale.

La bambina, infatti, inalerà delle sostanze nocive mentre sarà in laboratorio con Umit e perderà i sensi. In preda al panico, Guzide e la sua famiglia porteranno la bambina al pronto soccorso e fortunatamente Oyku si riprenderà nel giro di poche ore. Umit e la sua famiglia, tuttavia, avranno problemi a riportare la bambina a casa con loro, visto che non si sarà la presenza dei genitori. A questo proposito Oylum chiederà l'aiuto di Behram, il nipote di Nazan. La ragazza andrà con lui a casa di Yesim per rubare i documenti della bambina e portarli in ospedale per non destare alcun sospetto. Nel frattempo, Tolga telefonerà a Oylum per dirle che ha finito di lavorare e saperla in compagnia di Behram non lo farà stare affatto tranquillo.

Il colpo di fulmine di Ozan per una sconosciuta

Nella puntata di Tradimento di lunedì 24 febbraio, Oylum andrà a parlare in reception chiedendo le dimissioni della bambina. L'operatore spiegherà alla ragazza che il documento della bambina non basta, ma serve l'autorizzazione di uno dei genitori. A quel punto Oylum telefonerà a Ozan fingendo che sia lui il padre della bambina e gli chiederà di firmare una delega per poi scannerizzarla.

In quel momento, Ozan sarà con Mesut in un locale e noterà una ragazza che lo affascinerà moltissimo. Colpito dalla bellezza della cliente, Ozan si avvicinerà a lei e le chiederà in prestito una penna e un foglio per scrivere la delega da inviare a Oylum. Quando Ozan uscirà dal locale seguirà la ragazza e la vedrà salire sulla barca di Oltan.

Oyku ha chiesto a Guzide e Umit di restare con loro

Nelle puntate precedenti, Tarik è partito per lavoro e Yesim ha pensato di concedersi qualche giorno fuori città con alcune amiche. La donna ha contattato una baby sitter a cui ha affidato Oyku e le ha raccomandato di tenerla sempre aggiornata. Mentre la bambina e la baby sitter erano al parco, è passato Umit che quando ha visto Oyku cadere si è subito precipitato da lei. La figlia di Yesim è stata molto contenta di rivedere Umit e gli ha chiesto di portarla con sé a casa sua perché non voleva più stare con la baby sitter. L'uomo non ha resistito e ha preso la bambina, convincendo Guzide a farla restare alla villa fino al ritorno di Yesim. Oyku ha promesso di non dire ai suoi genitori che è stata con loro e ha trascorso dei giorni molto felici con Guzide e la sua famiglia. Quando la baby sitter si è accorta che la bambina era sparita ha chiuso ogni contatto con Yesim che ha iniziato a preoccuparsi.