Elmas nasconderà a Guzide che Oltan l'ha aiutata a ricattare Yesim nella puntata di Tradimento in onda giovedì 6 marzo.

Le anticipazioni rivelano che grazie a Oltan, Elmas riuscirà a piazzare un virus nel telefono di Tarik per controllare i movimenti bancari. Guzide esulterà, ma continuerà ad ignorare che Oltan ha avuto un ruolo fondamentale in questa vittoria. Nel frattempo, Ozan affronterà sua madre e ammetterà di aver chiesto a Sezai di allontanarsi da lei. Guzide andrà dal suo amico e riallaccerà i rapporti con lui.

La vittoria di Elmas e l'inganno a Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Elmas tornerà con ottime notizie da Guzide. L'avvocato dirà che il suo piano per piazzare la spia sul telefono di Tarik ha funzionato, ma non le dirà come ha fatto. Elmas, infatti, nasconderà a Guzide che ha ricevuto una grossa mano da Oltan che ha mostrato a Yesim un filmato per ricattarla. Elmas si limiterà a dire a Guzide che ad inviare il virus sul telefono di Tarik è stata Yesim. "Da adesso in poi vedremo tutti i suoi movimenti bancari", dirà Elmas con orgoglio. Guzide inizierà ad intravedere uno spiraglio di luce e non potrà fare altro che ringraziare Elmas per il suo prezioso lavoro. Quando l'avvocato andrà via, Ozan mostrerà a Oylum e Umit alcuni loghi che ha creato per il sito internet dell'attività di suo zio.

Scorrendo le foto, il ragazzo arriverà all'immagine che ritrae Guzide con Sezai e Oylum la noterà subito. In quel momento, Guzide rientrerà in casa e chiederà spiegazioni a suo figlio.

Guzide capirà perché Sezai si era allontanato

Nella puntata di Tradimento in onda giovedì 6 marzo, Guzide capirà come mai Sezai non è andato alla sua inaugurazione.

La donna affronterà Ozan che le mostrerà il messaggio in cui sua madre veniva accusata di adulterio. "Hai parlato tu con Sezai?" chiederà Guzide a suo figlio che non potrà mentire. Ozan ammetterà di aver parlato con il suo amico e che gli ha chiesto di stare lontano da lei. Guzide rimprovererà duramente suo figlio che tuttavia continuerà a ribadire la sua idea: "Non sei ancora divorziata".

La donna si recherà a casa di Yesim per accusarla di aver mandato le foto a Ozan e subito dopo andrà da Sezai per chiarire. Guzide spiegherà di aver già parlato con suo figlio e ricucirà il rapporto con Sezai.

C'è lo zampino di Yesim dietro le foto di Sezai e Guzide

Nelle puntate precedenti, Yesim ha assunto un investigatore: "Trova qualcosa per disonorare Guzide". L'uomo ha accettato il lavoro ed ha iniziato a seguire e fotografare Guzide per accontentare la sua cliente. Quando la donna è andata con Sezai a vedere lo studio che voleva comprare, l'investigatore è stato pronto ad immortalare il tutto. Nelle immagini, Guzide e Sezai sembravano una coppia ed era proprio ciò che Yesim cercava. La donna ha subito inviato quelle foto a Ozan accompagnandole con un messaggio infamante su sua madre.

Questo ha portato Ozan ad andare da Sezai con una richiesta precisa: "Stai lontano da mia madre". L'uomo, a malincuore, ha voluto rispettare la volontà del ragazzo, anche perché Guzide è ancora sposata.