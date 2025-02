Proseguono le anticipazioni settimanali di Tradimento relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 15 febbraio. Dopo essersi ripresa dall'incidente, Guzide e Sezai organizzeranno un'uscita insieme. Sarà questa l'occasione per i due di ripercorrere i momenti belli del passato che hanno condiviso.

Ozan porta Oyku a casa della madre

Le anticipazioni di Tradimento, per quanto riguarda le puntate che verranno trasmesse da domenica 9 a sabato 15 febbraio, prendono il via dai festeggiamenti che verranno organizzati per l'uscita dal coma di Guzide.

Oylum vorrebbe approfittare del momento gioioso per dire alla madre che è stata espulsa dall'Università ma non troverà il coraggio: Tolga, così, la lascerà visto il suo comportamento. Intanto, Tarik, stanco del comportamento di Burcu, le porterà via la piccola Oyku così la donna, per ritrovare sua figlia, chiederà aiuto a Oltan e Burcu, inconsapevole che quest'ultima, con la signora Fatma, starà mettendo su un piano per estorcere denaro a lei e Tarik. Mentre Sezai e Guzide decideranno di uscire insieme per una cena, Ozan scoprirà che Yesim ha sedotto Oltan per poter arrivare alla figlia. Sconvolto per la notizia, andrà dal padre a riferire tutto ma lui non gli crederà.

Incoraggiata da un'amica, Oylum farà un provino per entrare in accademia ma gli insegnanti le diranno che non ha talento.

La ragazza troverà conforto in Tolga, con il quale, nel frattempo, si riconcilierà. Poco dopo, Oylum troverà Oyku a casa del fratello e con Ozan organizzerà un piano per farla pagare al padre. I due decideranno di portare di nascosto la bambina a casa della madre. Non trovando la figlia, Tarik penserà che sia stata Yesim a portarla via, inconsapevole che Oyku sta cenando a casa di Yenersoy, ben accolta da tutti.

La cena diventa per Guzide e Sezai un modo per ricordare il passato. Rientrata a casa, Guzide scoprirà che Oyku è nascosta e avvertirà Tarik. In seguito al modo in cui l'uomo le risponderà, la giudice deciderà di fargliela pagare. Yesim, nel frattempo, denuncerà Guzide per aver preso la figlia, ma quando la polizia arriverà, la piccola non verrà trovata perché nascosta da Umit.

Guzide assume Elmas Heves come avvocato

Sezai scoprirà attraverso un collega che Tarik ha un patrimonio nascosto e informerà subito Guzide. Umiliata ancora una volta, la donna deciderà di assumere come suo avvocato per il divorzio, Elmas Heves.,Dopo aver assistito all'ennesima lite tra i suoi genitori, Oyku scapperà da casa. Yesim chiamerà subito la polizia che si metterà sulle tracce della bimba, ma Tarik ritirerà la denuncia pensando che si tratti di un'altra bugia della compagna. Al contempo, Tarik scoprirà chi è l'avvocato assunto dalla moglie e la raggiungerà per avere spiegazioni, mentre lei si troverà con Sezai ad un'asta di libri. Nello scontro, Tarik verrà colpito da Sezai e se ne andrà giurando vendetta ad entrambi.

Infine, Ozan mostrerà alla sorella i video che dimostrano la colpevolezza del padre e di Yesim.

Debutto di Tradimento nei pomeriggi feriali

La scelta di far prendere a Tradimento il posto che era stato di Endless Love, oltre che mantenere la prima serata della domenica, pare essere stata la scelta giusta per Mediaset, in considerazione degli ascolti. Nella giornata del 5 febbraio, ad esempio, la puntata ha ottenuto risultati clamorosi con uno share pari al 19.30% e 2.270.000 di spettatori, con il migliore risultato della fascia pomeridiana sia in casa Mediaset che con le altre reti competitor. Il debutto al pomeriggio infrasettimanale è andato benissimo, bisognerà vedere se la serie riuscirà a mantenere questi dati.