Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide dovrà affrontare l'ennesimo dramma familiare. La polizia la chiamerà per informarla che Ozan è rimasto ferito in una sparatoria e si trova in condizioni critiche in ospedale. La donna capirà che dietro questa storia c'è lo zampino di Oltan e quando lo incontrerà in ospedale, non esiterà a confrontarlo duramente. Decisa a proteggere suo figlio, Güzide lancerà un avvertimento chiaro a Oltan: se Ozan non dovesse sopravvivere, dovrà vedersela con lei.

Ozan scopre la verità sulla morte di Kaan e si ribella a Oltan

Ozan verrà sempre coinvolto da Oltan nei suoi loschi affari. Il ragazzo non potrà farne a meno perché Oltan lo minaccia con il video che potrebbe incastrarlo come il presunto assassino di Kaan. Nelle prossime puntate, però, succederà qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola: Ozan scoprirà che la morte di Kaan è una messa in scena, così si ribellerà a Oltan, senza però dirgli che conosce la realtà dei fatti.

Oltan, però, non avrà intenzione di farsi mettere i piedi addosso e quando Ozan si ribellerà, prenderà il telefono e chiamerà la polizia, sezione omicidi. Ozan sa di essere innocente, ma è anche a conoscenza di un'altra cosa: Oltan riuscirebbe comunque a incastrarlo.

Ozan deve obbedire a Oltan

Per questo motivo, Ozan obbedirà agli ordini di Oltan e con la macchina aziendale dovrà recarsi in un luogo per consegnare una borsa piena di mazzette a una persona. Accadrà l'impensabile, perché Oltan riceverà una telefonata di Ozan, in cui gli dice che il tassista gli ha sparato in pieno petto in mezzo a una foresta.

Oltan non riuscirà a capire che cosa stia succedendo: cosa c'entra il tassista, se Ozan è stato accompagnato da una macchina aziendale.

A ogni modo, riuscirà a localizzarlo, chiamerà i soccorsi e un'ambulanza si precipiterà nella foresta per prendere Ozan e portarlo in ospedale.

Güzide affronta Oltan in ospedale

La polizia chiamerà Güzide per informarla di quanto è successo.

"Suo figlio è ferito e al momento si trova in sala operatoria", le diranno e la donna si precipiterà in ospedale accompagnata da Ümit. Fuori dalla sala operatoria avrà modo di incontrare Oltan e con lui non avrà un confronto proprio pacifico.

"Pensavo che solo Tarik si stesse impegnando per rovinarmi la vita, invece ci sei anche tu", dirà Güzide a Oltan con uno sguardo carico di odio. Lui si sentirà veramente in colpa per ciò che è accaduto al ragazzo, ma a Güzide il suo mea culpa non interesserà: "Se Ozan non dovesse sopravvivere, te la vedrai con me".

Güzide sarà disperata e troverà conforto solo tra le braccia di suo fratello Ümit. L'attesa per scoprire se Ozan sarà fuori pericolo sarà lunga.