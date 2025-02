Nelle prossime puntate di Tradimento, il piano di fuga di Oylum in America andrà in fumo. La ragazza vorrebbe sfuggire a Behram, ma purtroppo non ci riuscirà. Lui scoprirà che Oylum si trova in aeroporto con Güzide pronta a partire per l'America, così la raggiungerà e la rapirà. A Oylum non resterà che telefonare alla madre e dirle che dovrà sposare Behram, rinunciando così al suo sogno di partire.

Güzide finge di accettare Behram per proteggere la fuga di Oylum

Güzide scoprirà che Oylum è incinta e non avrà nessuna intenzione che la figlia cresca il suo bambino accanto a Behram, un ragazzo possessivo e violento.

Così pianificherà un piano: Oylum fuggirà in America, dove avrà modo di partorire e proseguire la sua carriera universitaria.

Andrà da Tarik per chiedergli un supporto economico e lui le darà 100.000 dollari in contanti. A Güzide resterà una cosa: non far capire a Behram le loro intenzioni. Così lo inviterà a casa a cena, dicendogli che è disposta a dare il suo permesso per il matrimonio, a patto che lui rispetti due condizioni: Oylum deve avere la possibilità di frequentare l'università e i due, dopo le nozze, devono restare a vivere a Istanbul. Behram accetterà le condizioni, anche se gli sembrerà strano che Güzide, improvvisamente, sia diventata docile.

Güzide aiuta Oylum a fuggire in America per sfuggire a Behram

I dubbi di Behram avranno un fondamento, perché, il giorno seguente, Güzide metterà in atto la fuga per l'America. Dovranno fregare Levent, l'uomo ingaggiato da Behram per spiare Oylum, così chiederanno a Sezai di uscire di casa per vedere se l'uomo segue la sua macchina e così sarà.

Sventato il pericolo, Güzide e Oylum prenderanno un taxi e andranno dritte all'aeroporto di Istanbul. Saranno loro le prime a partire per l'America, poi verranno raggiunte da Ozan e Zeynep.

Behram scopre il piano di fuga di Oylum e la rapisce

Una volta giunte in aeroporto, riusciranno a passare i controlli di sicurezza senza problemi.

Quando saranno dentro, Güzide si allontanerà un attimo per fare un prelievo con il bancomat, lasciando la figlia da sola con le valigie. Quando tornerà da Oylum, non la troverà. "Oylum, Oylum", inizierà a urlare. Dopo pochi secondi, riceverà una chiamata della figlia: "Mamma, non posso più venire in America, sposo Behram".

Güzide sarà sconvolta e questo cambio di Oylum non sarà dettato dalla sua volontà. Behram è venuto a sapere che la fidanzata stava scappando in America, così l'ha raggiunta in aeroporto e l'ha rapita. Come suo solito, è passato alle minacce e ha costretto Oylum ad andare via insieme a lui, impedendole di fuggire in America e obbligandola a sposarlo. Per Oylum sarà l'inizio di un incubo.