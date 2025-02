Nelle prossime puntate di Tradimento, Ozan sarà pronto a uccidere suo padre, Tarik. Non avrà alcuna intenzione di sporcarsi le mani, così gli tenderà una trappola per farlo morire facendolo precipitare in un dirupo dopo averlo chiuso nella sua auto. Ozan sarà furioso con il padre per tutto il male che ha fatto a Güzide, visto che l'ha anche accusata pubblicamente di adulterio.

Tarik diffama Güzide online, Ozan prepara la sua vendetta

Tarik tenderà tante trappole a Güzide, ma ce ne sarà una che farà traboccare il vaso: quando farà pubblicare online la notizia in cui accuserà la moglie di essere un'adultera e di averlo tradito con Sezai.

Elmas rassicurerà Güzide, dicendole che in poche ore farà rimuovere tutti i contenuti dal web. Nel frattempo, però, ci sarà qualcuno che penserà di vendicarsi diversamente.

Ozan vorrà sbarazzarsi per sempre del padre e per attirarlo nella sua trappola userà la sorellina, Öykü. La bambina vive insieme al padre in hotel e andrà a prenderla nel momento in cui non sarà presente la babysitter. Successivamente, Ozan chiederà a Selin se può badare a Öykü per qualche ora e lei lo aiuterà.

Ozan tende una trappola a Tarik

Nel frattempo, in hotel tutti saranno in ansia per la scomparsa di Öykü, fino a quando Behram, il proprietario dell'albergo, scoprirà, grazie alle telecamere di videosorveglianza, che la bambina è stata portata via da Ozan.

Pochi istanti dopo, Tarik riceverà una telefonata da Ozan: se rivuole Öykü, deve seguire la posizione che gli manderà tramite messaggio. Tarik si recherà sul posto, ma qui verrà aggredito da alcuni uomini che lo addormenteranno con il cloroformio. Quando Tarik si risveglierà, si ritroverà all'interno della sua macchina, ma sull'orlo di un dirupo e con Ozan che gli punterà una pistola contro.

Ozan costringe Tarik a togliere il freno a mano della macchina e a cadere in un dirupo

"Morirai volando nel dirupo con questa macchina, devi solo lasciare il freno a mano", dirà Ozan mentre punterà l'arma contro il padre. Tarik proverà a farlo ragionare, dicendogli che alla fine sono una famiglia, ma Ozan non la penserà allo stesso modo: "Tu non meriti di sopravvivere, dopo tutto quello che hai fatto a mia madre e alla nostra famiglia".

"Devi porre fine alla tua vita lasciando quel freno a mano, non ho alcuna intenzione di macchiarmi le mani con il tuo sangue", dirà Ozan, mentre Tarik continuerà a ricordargli che è sempre suo padre, ma il suo implorare non avrà l'effetto sperato. Tarik non avrà nessuna intenzione di mollare quel freno a mano, così sarà Musa, complice di Ozan, a farlo. Tuttavia, Tarik avrà i riflessi pronti per bloccare la macchina appena in tempo.