Tarik contatterà un sicario nelle prossime puntate di Tradimento: "Dobbiamo eliminare Guzide, la mia ex moglie". Le anticipazioni rivelano che l'obiettivo di Yenersoy sarà liberarsi di Elmas e Guzide che vogliono togliergli tutto il denaro. Il sicario si rifiuterà di far del male a Elmas, ma accetterà di attentare alla vita di Guzide. Quest'ultima si troverà con Zeynep quando un motociclista inizierà a fare fuoco contro di lei.

Tarik vedrà il suo patrimonio a rischio

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che nelle prossime puntate Guzide e il suo avvocato Elmas Heves daranno filo da torcere a Tarik.

Quest'ultimo farà di tutto per impedire a sua moglie di farsi difendere dalla famosa divorzista, fino a corrompere i suoi figli. Tarik, infatti, offrirà due milioni di dollari a Ozan e Oylum per convincere la loro madre a licenziare Elmas, ma non otterrà il risultato sperato. L'avvocato di Guzide andrà avanti con la sua battaglia, bloccando ogni conto corrente bancario di Tarik che riuscirà a scoprire e facendo sequestrare le terre a lui intestate. Yenersoy si troverà in breve tempo in guai seri, perché oltre a vedere la sua liquidità diminuire, l'uomo dovrà rendere conto a clienti poco raccomandabili. Molti terreni intestati a Tarik, infatti, non saranno altro che una copertura per affari loschi e i veri proprietari di quelle terre chiederanno a Yenersoy di risolvere al più presto il sequestro.

I giorni passeranno e Tarik non saprà come uscire dalla situazione in cui si trova, per questo prenderà una drastica decisione. L'uomo si metterà in contatto con alcuni sicari e ordinerà loro di far fuori Guzide e Elmes.

La paura di Guzide e l'aiuto di Behram

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik si spingerà molto oltre e il suo obiettivo sarà eliminare Guzide e il suo avvocato.

Quando Yenersoy parlerà con il sicario sul da farsi, però, l'uomo rifiuterà categoricamente di agire contro Elmes. Il sicario non accetterà nessuna cifra in cambio della vita della donna, perché è troppo conosciuta ed è imparentata con gente molto importante. A quel punto Tarik si accontenterà della vita di Guzide: "Dobbiamo eliminare la mia ex moglie".

Yenersoy sarà pronto a pagare qualunque somma di denaro, ma raccomanderà al sicario di non sfiorare i suoi figli. All'uscita dall'ufficio, Guzide sarà sorpresa da un motociclista che sparerà contro di lei che in quel momento si troverà con Zeynep. Le due donne troveranno riparo dietro un'auto, ma l'attentato sarà un chiaro segnale per Guzide che capirà che qualcuno voleva ucciderla. Nei giorni seguenti, la donna si confiderà con i suoi familiari e con Behram che non perderà tempo e riuscirà a rintracciare il sicario. Sarà lui stesso a rivelare a Guzide il nome del mandante: Tarik Yenersoy.

La situazione attuale tra Tarik e Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Guzide è appena stata dimessa dall'ospedale dopo aver passato dei giorni in bilico tra la vita e la morte.

Tarik ha sofferto molto per lei e appena ha saputo del suo risveglio è corso da lei lasciando Yesim. Il grande affetto di Tarik per Guzide non è mai stato messo in discussione nonostante i grandi errori e le mancanze di rispetto dell'uomo verso sua moglie.

Nessuno immagina che Tarik ama il suo denaro più di qualunque altra cosa. Guzide ha appena scoperto da Sezai che suo marito ha venti milioni di dollari nascosti da qualche parte, così vuole togliergli tutto e per questo ha assunto Elmes Heves, la divorzista più famosa della Turchia.