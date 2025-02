Yesim accuserà Oylum in ospedale da Tarik nelle prossime puntate di Tradimento: "Aiuto, vuole eliminare suo padre", urlerà nel corridoio.

Le anticipazioni rivelano che Oylum andrà a trovare Tarik dopo il suo attacco di cuore, ma Yesim non gradirà la sua presenza e la caccerà in malo modo. Pur di allontanare Oylum da suo padre, Yesim fingerà che voleva togliere la vita a Tarik, sperando di passare ancora una volta per vittima.

Il piano di Yesim e l'imprevisto nel testamento

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto Yesim si rivelerà ancora più pericolosa di quanto ha mostrato finora.

Tutto avrà inizio quando Tarik dichiarerà che tutta la sua ricchezza andrà in eredità a Oyku, escludendo Oylum e Ozan. La notizia farà esultare Yesim che sentirà finalmente di aver raggiunto il suo unico obiettivo: appropriarsi del patrimonio di Tarik. La donna, tuttavia, penserà che il uso compagno potrebbe vivere ancora a lungo prima di lasciare la sua eredità e per questo deciderà di accelerare i tempi. Organizzando una cena a sorpresa, Yesim scioglierà nel bicchiere di Tarik una compressa che gli provocherà in pochi minuti un attacco di cuore. La donna non muoverà un dito per aiutare il suo compagno, ma si divertirà a provocarlo dicendogli che gli farà una bella tomba. Quando Tarik perderà i sensi, però, Yesim vedrà crollare tutti i suoi sogni perché scoprirà che l'uomo ha creato un fondo per Oyku dando delle disposizioni ben precise.

Emergerà che Tarik ha tutelato il suo denaro in modo che possa utilizzarlo soltanto sua figlia e non prima del compimento dei 25 anni. A quel punto Yesim farà di tutto per salvare la vita a Tarik, perché se lui morisse finirebbe in miseria.

La nostalgia di Oylum per suo padre

Nelle prossime puntate di Tradimento, Yesim chiamerà immediatamente i soccorsi e Tarik sarà ricoverato in terapia intensiva in gravissime condizioni.

La notizia arriverà anche a Guzide, Oylum e Ozan, perché Elmas andrà subito ad avvisarli. Sapendo che Tarik potrebbe non farcela, Guzide inviterà i suoi figli ad andare in ospedale per evitare rimpianti in futuro. Ozan rifiuterà di vedere suo padre, ma Oylum si farà accompagnare in ospedale da Behram. Quando sarà nella stanza di Tarik, la ragazza si lascerà andare alla nostalgia: "TI prego continua a vivere", dirà a suo padre in lacrime.

In quel momento arriverà Yesim che senza alcuno scrupolo prenderà di peso Oylum e la trascinerà fuori dalla stanza, facendo una scenata in corridoio. Le urla di Yesim mireranno ad attirare l'attenzione del personale medico: "Aiuto, infermiera, questa ragazza stava per eliminare suo padre". Oylum risponderà con la forza all'aggressione di Yesim e quando Behram si accorgerà di quello che sta succedendo interverrà per difendere la ragazza.

Il primo delitto di Yesim e i dubbi di Oltan

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim si è appena macchiata del suo primo omicidio. La donna ha trovato il suo telefono nella borsa di Burcu e ha capito che è stata lei a diffondere i video che la incastrano. Yesim si è sentita presa in giro da quella che credeva la sua migliore amica e si è vendicata di lei.

Dopo aver raggiunto Burcu alla stazione della metropolitana, Yesim l'ha attirata con una scusa in un punto cieco e appena è passato il primo treno l'ha spinta sulle rotaie. Nessuno ha visto la donna allontanarsi dalla stazione e il caso è stato archiviato come gesto volontario. Quando Oltan ha sentito la notizia al tg, tuttavia, ha richiesto i video delle telecamere di sorveglianza a un suo contatto. L'uomo ha mostrato le immagini di Yesim a Tolga e gli ha confidato di essere certo che lei è colpevole.