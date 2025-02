“A Claudia auguro di essere felice e di stare bene": con queste parole rilasciate a LolloMagazine.it, l'ex cavaliere di U&D Diego Tavani ha commentato la scelta della sua ex compagna Claudia D'Agostino di lasciare la trasmissione insieme al corteggiatore Giorgio Edipio.

Dopo mesi di frequentazione, i due hanno dunque deciso di abbandonare il programma per proseguire la loro relazione lontano dai riflettori. Una scelta apprezzata dal pubblico, dagli stessi opinionisti in studio ma anche da Diego Tavani che ha augurato il meglio alla neo coppia.

Le parole di Diego Tavani su Claudia e Giorgio

"Penso che abbiano fatto bene ad uscire dal programma, se è quello che desideravano, e a continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere” ha proseguito Tavani.

"Se penso che dureranno? Certo, perché non dovrebbero?" ha aggiunto l'ex corteggiatore di UeD che ha dunque mostrato una grande maturità nonostante il passato lo leghi in qualche a modo a Claudia.

"A Claudia auguro di essere felice e di stare bene, se Tavani ha scelto anche lui di uscire vuol dire che lo voleva davvero" ha concluso dimostrando di non aver nessun astio nonostante un addio burrascoso. Tavani ha di fatto abbandonato il dating show nel gennaio scorso, dicendo alla tronista che non aveva "tempo di aspettarla" e che con i suoi tempi non sarebbero andati "da nessuna parte".

Il passato di Claudia D'Agostino a U&D: fu la scelta del tronista Andrea Offredi

Claudia D’Agostino non è un volto nuovo del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La dama, infatti, aveva già partecipato nel 2013 in veste di corteggiatrice del tronista Andrea Offredi, che alla fine del proprio percorso scelse proprio lei.

La loro storia d'amore giunse però al capolinea dopo poco tempo dall'uscita dal programma tv.

In un'intervista rilasciata di recente sul tema al Magazine di Uomini e donne, Claudia ha raccontato di non avere più alcun legame con Andrea: si sentono per scambiarsi messaggi di augurio in occasione delle feste comandate ma non vanno al di là di questo, nonostante D'Agostino abbia comunque precisato di provare dell'affetto per l'ex al netto del naufragio della loro storia d'amore.

Tornata nel parterre over a distanza di 11 anni, Claudia si è rimessa in gioco con Diego Tavani, che ha frequentato per diverse settimane nonostante il loro rapporto sia sempre stato attraversato da una serie di alti e bassi. Dopo l'uscita di Diego, D'Agostino ha proseguito il proprio percorso fino a stringere un legame con Giorgio Edipio, che è poi diventato una sua scelta.