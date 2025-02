Chiara Pompei regalerà dei colpi di scena nelle puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 dal 24 al 28 febbraio. La tronista verrà smascherata in studio dal fidanzato Riccardo, il quale racconterà che i due in realtà non si sono mai lasciati come invece aveva dichiarato la ragazza nel video di presentazione. Una rivelazione che porterà Chiara ad abbandonare il Trono a distanza di una sola settimana dell'inizio del suo percorso.

Riccardo sbugiarda la tronista Chiara: anticipazioni puntate 24-28 febbraio

Le puntate in onda su Canale 5 nell'ultima settimana di febbraio vedranno protagonista la nuova tronista Chiara Pompei.

La giovane verrà chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi la quale riporterà una segnalazione giunta sul suo conto e che si rivelerà essere veritiera al 100%. Nel dettaglio, verrà fuori che Chiara in realtà non è single - come aveva dichiarato nella clip di presentazione - ma che è ancora fidanzata con Riccardo Sparacciari. Proprio quest'ultimo avrà segnalato la cosa in primis sui social, accusando Chiara di aver preso in giro tutti e di aver rinunciato alla loro relazione per stare sotto i riflettori.

Proprio Riccardo sarà presente in studio e i due a questo punto, daranno le loro versioni dei fatti sull'intera vicenda. La tronista in particolare, cercherà di giustificarsi dicendo che quando ha accettato il Trono, non riteneva quella con Riccardo una storia importante.

Chiara abbandona Uomini e donne mano nella mano con Riccardo

Maria De Filippi inviterà Chiara e Riccardo a proseguire il loro chiarimento dietro le quinte. Una volta che rientrerà, Chiara annuncerà di voler abbandonare Uomini e donne insieme a Riccardo perché ancora fortemente innamorata di lui. I due usciranno dallo studio mano nella mano e questo momento segnerà la fine del percorso di Chiara Pompei nel dating di Maria De Filippi.

Si può certamente ritenere che quello della giovane romana sia il Trono più breve della storia del programma, visto che mai prima d'ora qualcuno aveva lasciato a distanza di una sola settimana dall'inizio del percorso.

Oltre all'abbandono di Chiara, in queste nuove puntate si assisterà, anche all'uscita di scena di Mario Cusitore.

Il cavaliere del Trono Over finirà nella bufera a causa di una segnalazione sul suo conto e che lo porterà a decidere di lasciare il parterre.

I Troni fallimentari degli ultimi anni a Uomini e donne

Quello di Chiara Pompei e solo l'ultimo flop in ordine di tempo del trono Classico. Guardando solo alla stagione in corso, prima di lei sono stati allontanati dal programma Alessio Pecorelli e Michele Longabardi per violazione delle regole.

Se si guarda agli anni precedenti, non si sono conclusi nel migliore dei modi nemmeno i percorsi di Manuela Carriero e Ida Platano: entrambe hanno lasciato anzitempo il Trono senza fare nessuna scelta.