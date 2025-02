Martedì 18 febbraio si sono svolte le riprese delle prossime puntate di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Le anticipazioni diffuse dall'account Instagram di Opinionista Social rivelano la nascita di una nuova coppia. Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione. Mario Cusitore, invece, non ha partecipato alla registrazione a seguito di una segnalazione sul suo conto emersa nei giorni scorsi.

Nelle riprese di Uomini e donne di martedì 18 febbraio è nata una nuova coppia: Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio.

I due protagonisti del parterre over, dopo poche settimane di frequentazione, hanno preferito lasciare il dating show insieme per vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Non sono ancora trapelati indizi sull'eventuale presenza di petali rossi, come a volte accade anche per le coppie degli over.

Mario Cusitore non è stato presente nella registrazione di Uomini e Donne

Il futuro di Mario Cusitore a Uomini e Donne sembra essere ancora incerto. Dopo che nelle precedenti riprese sono arrivate segnalazioni sul conto del protagonista del parterre riguardo un bacio che si è scambiato con l'ex tronista Nicole Santinelli, Mario non è stato presente nelle riprese del dating show di martedì 18 febbraio.

Non sono ancora trapelate informazioni riguardo un suo eventuale ritorno in studio.

Riepilogo delle puntate precedenti: Gemma e Salvo hanno concluso la loro conoscenza

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne su Canale 5, Gemma Galgani ha incontrato Salvo, un signore venuto in studio per corteggiarla. Nonostante non fosse rimasta colpita dal cavaliere, ha deciso comunque di uscire con lui.

In studio, Gemma è stata criticata e accusata di aver tenuto un uomo che non le piaceva fin dal primo momento. Alla fine, i due hanno deciso di interrompere la conoscenza. Anche per Alessio e Gaia non c'è stato nulla di fatto, perché hanno deciso di interrompere la frequentazione. Margherita, invece, ha chiuso la conoscenza con Giovanni dopo aver notato alcuni ammiccamenti e segni di intesa tra lui e Morena.

Tina Cipollari ha continuato a conoscere Cosimo e Angelo: con il primo è andata a cena, mentre con il secondo ha fatto un aperitivo. Infine, Francesca Sorrentino è ancora indecisa tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Gianmarco Steri, invece, ha fatto le prime esterne con le corteggiatrici.