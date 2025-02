Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una chiamata misteriosa che riceverà la dottoressa Sanseverino. Nella puntata in onda giovedì 27 febbraio alle 20:50 su Rai 3, Enrica riceverà una telefonata inaspettata, che, stando a come evolveranno gli episodi successivi, potrebbe riguardare il primario Daniele Fusco. Nel frattempo, Damiano avrà una bella notizia per sé, ma meno bella per Viola. Spazio anche alle vicende di Mariella, che continuerà la sua storia d'amore con Mimmo, mentre Guido sarà sconvolto per la nuova relazione dell'ex moglie.

Enrica riceve una telefonata che non si aspettava

La storyline legata alle molestie di Daniele Fusco alle specializzande dell'ospedale San Filippo di Napoli proseguirà. Enrica Sanseverino riceverà una telefonata inaspettata, che potrebbe riguardare proprio il primario. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 27 febbraio non forniscono ancora dettagli in merito alla chiamata, ma le indiscrezioni sull'episodio successivo lasciano intendere che potrebbe riguardare proprio Fusco. Nel frattempo, per Damiano ci sarà una bella novità in vista, che sarà meno piacevole per Viola. Non sono emerse indicazioni su cosa accadrà al poliziotto, che continuerà ad avere un rapporto complicato in ufficio con Gallo.

Mariella è affiatata con Mimmo, Rossella trova conforto in Nunzio

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per le nuove storie d'amore di due delle protagoniste storiche della soap. Mariella, infatti, continuerà a frequentare Mimmo, con il quale le cose andranno bene: lei si sentirà capita e appoggiata dal compagno. Tale situazione lascerà Guido sconvolto, poiché non digerirà la notizia che la sua ex consorte abbia una nuova relazione.

Per Rossella, invece, sarà il momento di fare i conti con la nuova vita dopo essersi lasciata alle spalle la triste vicenda con Daniele Fusco, trovando il pieno sostegno da parte del suo fidanzato Nunzio.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Aurora Sacchi ha aiutato Rossella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Ornella ha chiesto ad Aurora Sacchi di aiutare Rossella nella sua battaglia contro Fusco.

La dottoressa, titubante inizialmente, ha poi cambiato idea, decidendo di andare con Rossella alla polizia per denunciare il primario per le molestie subite in passato. Nel frattempo, Rosa e Pino si sono lasciati andare alla passione, mentre Samuel ha sospettato che Fausto avesse avuto un flirt con Micaela. Spazio anche alle vicende di Niko, che ha deciso di lasciare Palazzo Palladini senza tenere conto che Jimmy non voleva trasferirsi a casa di Valeria.