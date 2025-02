Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuovi problemi in ufficio per Renda. Nella puntata che andrà in onda giovedì 27 febbraio alle 20:50 su Rai 3, la situazione lavorativa di Damiano sarà sempre più disturbata dalla vicinanza con il suo capo, il signor Gallo. Tuttavia, per Damiano arriverà una bella notizia che però non rallegrerà Viola. Ci sarà spazio anche per le vicende di Guido, che si sfogherà con Michele dopo aver scoperto che la storia tra Mariella e Mimmo va bene.

Damiano continua ad avere problemi in ufficio con Gallo

Damiano vivrà momenti sempre più difficili in ufficio a causa della vicinanza con Gallo, il suo responsabile, che continuerà a turbarlo.

Il rapporto tra i due poliziotti peggiorerà, complicandosi ulteriormente. Il padre del piccolo Manuel potrebbe non riuscire più a tollerare il carattere dispotico del suo superiore. Tuttavia, ci sarà una bella notizia in arrivo per Renda. Le anticipazioni non chiariscono quale novità ci sia per Damiano. Se da un lato la notizia porterà felicità a Renda, dall'altro non sarà lo stesso per Viola.

Guido scopre che Mariella è felice con Mimmo

Nel frattempo, per Guido Del Bue sarà il momento di fare i conti con la realtà: Mariella è felice con Mimmo. Il vigile sarà sconvolto nel sapere che la sua ex ha voltato pagina dopo aver sofferto per lui. Incapace di superare la scoperta, Guido si sfogherà con Michele.

Al contempo, Mariella sarà serena con il suo nuovo compagno, che la supporterà e appoggerà. Rossella, invece, continuerà a essere determinata a lasciarsi alle spalle il brutto periodo passato, sapendo di poter contare sul sostegno di Nunzio. Le vicende dei dipendenti dell'ospedale San Filippo di Napoli non termineranno, poiché Enrica Sanseverino riceverà una telefonata inattesa.

Le anticipazioni della soap del giorno successivo lasciano intendere che la chiamata sarà legata al primario Daniele Fusco.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Gallo ha obbligato Damiano a rimanere in ufficio

Nei precedenti episodi di Un posto al sole andati in onda su Rai 3, Damiano ha terminato il suo lavoro in ufficio e si è preparato per tornare a casa, dove Viola lo stava aspettando.

Tuttavia, il suo responsabile, il signor Gallo, l'ha trattenuto oltre l'orario, imponendogli di fare straordinari per terminare un'attività urgente che non poteva essere rimandata. Nel frattempo, Luca ha avuto una nuova crisi e, in un momento di smarrimento, ha pensato agli anni in cui ha avuto problemi con l'alcol. De Santis ha quindi comprato una bottiglia e si è seduto su una panchina. Al contempo, Giulia si è preoccupata non vedendolo tornare a casa e ha provato a contattarlo al cellulare, senza ricevere risposta.