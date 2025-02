Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano novità in arrivo per i dipendenti di Radio Golfo 99. Nella puntata che andrà in onda giovedì 6 marzo alle 20:50 su Rai 3, Alice riceverà una visita inaspettata proprio mentre sarà al lavoro. Michele non si arrenderà nelle sue indagini sulla famiglia Gagliotti nonostante le intimidazioni. Roberto, invece, si schiererà dalla parte di Gennaro. Intanto, per Fusco la situazione peggiorerà ulteriormente. Ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Mariella, ancora divisa tra il passato con Guido e il presente con Mimmo.

Alice riceve una visita inaspettata a Radio Golfo 99

A Radio Golfo 99 arriverà qualcuno di totalmente inatteso che farà visita ad Alice Pergolesi. Le anticipazioni non chiariscono ancora chi andrà a trovare la nipote di Marina sul posto di lavoro. Non è trapelato nemmeno se si tratti di un incontro piacevole o se sia in arrivo una brutta notizia per la stagista. Al contempo, Michele Saviani continuerà a svolgere la sua inchiesta sulla famiglia Gagliotti e sui loschi traffici degli imprenditori, senza lasciarsi intimidire dalle minacce ricevute da Gennaro.

Roberto Ferri si schiera dalla parte di Gennaro Gagliotti

Mentre Michele Saviani continuerà dritto per la sua strada per portare a galla i crimini dei Gagliotti, Roberto Ferri compirà una mossa azzardata schierandosi dalla parte di Gennaro.

Continueranno le vicende legate all'ospedale San Filippo di Napoli, con particolare attenzione al primario Daniele Fusco. Reduce dall'aver ricevuto un avviso di garanzia a causa della denuncia di Rossella, non vivrà bei momenti. Le anticipazioni della soap annunciano che la vita del primario rischierà di andare in frantumi.

Ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Mariella, che ripenserà al suo matrimonio con Guido, provando un po' di nostalgia per la sua vita coniugale. Intanto, Bice si accorgerà di quanto soffra la sua amica e la convincerà a non fare un tuffo nel passato, concentrandosi sul presente e sulla sua storia appena iniziata con Mimmo.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Alice ha origliato una conversazione di Michele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Renato ha visto Raffaele e Ornella mentre andavano a pranzo a casa di Diego e Ida. Il signor Poggi si è autoinvitato a casa di suo nipote, ma una volta giunto nell'appartamento scelto dai due fidanzati ha iniziato a criticare ogni cosa, dal rumore della metropolitana all'assenza dell'ascensore. Raffaele si è infuriato con suo cognato e fra i due è nata una discussione. Nel frattempo, Alice ha origliato una telefonata di Michele, scoprendo che il giornalista stava facendo un'inchiesta sulla famiglia Gagliotti. La nipote di Marina ha avvertito Vinicio di quanto saputo.