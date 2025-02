Fusco riceverà un avviso di garanzia e compirà un gesto estremo nelle puntate di Un posto al sole in onda a marzo.

Le anticipazioni rivelano che Rossella continuerà la sua battaglia legale e Fusco perderà il controllo quando scoprirà di essere indagato per molestie. Le trame non rivelano quale gesto compirà il primario, ma non si esclude che possa nuocere a se stesso o agli altri.

Seri guai in vista per il primario Fusco

Per Fusco la situazione si metterà molto male nelle prossime puntate di Un posto al sole, perché la denuncia di Rossella porterà i suoi effetti.

La dottoressa riprenderà in mano la sua vita e avrà molta fiducia nella giustizia. Questo la porterà a essere molto più sicura di sé e ad affrontare in modo diverso i soprusi del primario. A Rossella, inoltre, si unirà anche Enrica, la specializzanda che in un primo momento si era tirata indietro con le accuse a Fusco. A quanto pare, anche Enrica deciderà di andare fino in fondo e testimoniare contro il primario e le forze dell'ordine non potranno ignorare il grido di aiuto delle due ragazze. Per Fusco arriverà un avviso di garanzia che non si aspettava affatto e questo provocherà in lui forti reazioni.

L'inchiesta di Michele contro Gagliotti

Le anticipazioni di Un posto al sole parlano di un gesto terribile che Fusco compirà dopo aver saputo di essere indagato.

Il primario vedrà la sua reputazione barcollare e questo lo farà andare fuori controllo. Cosa farà Fusco? Le trame si fermano qui, ma non si esclude che il medico possa fare del male a se stesso o agli altri in un impeto di rabbia. Nelle prossime puntate, si scoprirà anche come si evolverà l'inchiesta di Michele, che ormai ha tutte le prove per incastrare Gagliotti.

Nelle ultime settimane, il giornalista ha raccolto delle testimonianze molto importanti da alcuni braccianti che anonimamente hanno raccontato le pessime condizioni in cui sono costretti a lavorare nei campi dell'imprenditore. Gagliotti potrebbe essere disposto a tutto pur di impedire a Michele di pubblicare la sua inchiesta e per il giornalista si prospettano momenti molto difficili.

Il periodo più buio della carriera di Rossella

Nelle puntate precedenti, Rossella ha avuto un crollo emotivo e fisico a causa della brutta situazione che è costretta a sopportare in ospedale. La figlia di Silvia ha smesso quasi del tutto di mangiare e questo ha portato ad avere dei problemi di salute. Ornella ha offerto il suo aiuto a Rossella e si è ricordata che una sua collega aveva effettuato un trasferimento sospetto anni prima, quando lavorava con Fusco. La dottoressa Bruni ha contattato la sua collega che dopo diverse esitazioni ha aiutato Rossella raccontandole di essere stata molestata come lei dal primario. Forte della testimonianza della dottoressa, Rossella ha denunciato Fusco mettendo da parte tutte le sue paure e Michele e Silvia sono stati fieri di lei.