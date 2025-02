Micaela sarà decisa ad impedire che Niko vada a vivere con Jimmy da Valeria nelle puntate di Un posto al sole nella settimana dal 10 al 14 febbraio.

Le anticipazioni rivelano che Niko non cambierà idea e seguirà con convinzione il suo progetto di convivenza con Valeria. Nel frattempo, ci sarà un incidente nei campi in cui lavora Assane, l'uomo che Michele intervisterà per l'inchiesta Gagliotti. Ci sarà ampio spazio anche per i sentimenti con Rosa che si lascerà andare alla passione con Pino.

Assane in pericolo dopo l'intervista di Michele

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 10 al 14 febbraio annunciano che Michele porterà avanti la sua inchiesta su Gagliotti.

Il giornalista raccoglierà una testimonianza visiva di quello che accade nei campi gestiti dal ricco imprenditore e coinvolgerà Assane, uno dei braccianti. Michele non si renderà conto che questo passo avrà un prezzo molto alto, perché poco dopo l'intervista ci sarà un grave incidente nei campi dei Gagliotti. Saviani si metterà sulle tracce di Assane e sarà preoccupato per la sua vita. Nel frattempo, Niko sarà deciso a trasferirsi da Valeria ignorando Jimmy che non sarà d'accordo con lui. Il ragazzino tenterà la sua ultima carta per far cambiare idea a suo padre, ma nulla sembrerà scalfire la convinzione di Niko. Quando la notizia della futura convivenza da Valeria giungerà alle orecchie di Micaela, la donna andrà su tutte le furie e farà di tutto per impedire a Niko di portare Jimmy a casa della sua compagna.

Passione per Rosa e Pino

Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 febbraio ci sarà ampio spazio anche per Rossella. La figlia di Silvia continuerà a soffrire a causa dell'atteggiamento di Fusco. Le preoccupazioni coinvolgeranno anche le condizioni fisiche di Rossella che avrà un nuovo episodio che metterà in allarme Silvia e Michele.

Questi ultimi saranno costretti a intervenire per aiutare Rossella che finalmente ammetterà di avere un problema. La giovane dottoressa si impegnerà ad affrontare la sua situazione. Rosa, invece, avrà degli alti e bassi perché avrà un altro scontro con il professore della scuola serale. La donna si sfogherà con Damiano che però non le sarà d'aiuto, troppo preso dai suoi problemi.

Il poliziotto, infatti, sarà ancora scosso dalla denuncia ricevuta e non ascolterà Rosa come avrebbe dovuto. Pino sarà l'unico conforto per Rosa che si lascerà coinvolgere e finirà per concedersi a lui per la prima volta.

Michele ha capito che Gagliotti non è onesto

Nelle puntate precedenti, Michele ha iniziato ad indagare sulle attività di Gagliotti, insospettito dalla rapida ascesa dell'imprenditore. Saviani ha scoperto che in breve tempo Gagliotti si è appropriato di diverse attività, ma soprattutto che sfrutta i suoi lavoratori. Michele ha visto i braccianti lavorare in condizioni disumane, sottopagati e sfruttati. Saviani ne ha parlato con Roberto che invece di interessarsi alla vicenda ha ammonito il giornalista invitandolo ad interrompere la sua inchiesta.

Michele ha proseguito e la reazione di Roberto è stata drastica: ha tolto al giornalista il suo programma di punta. Adesso Saviani dovrà cercare un altro canale da usare per diffondere le informazioni che sta raccogliendo e incastrare Gagliotti.